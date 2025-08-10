Победа сборной в баскетболе, зарплата Забарного в ПСЖ, разгром от Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 августа.

1. Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию

Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира

2А. Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр

Черкасский клуб прерывает свою безвыигрышную серию из 10 матчей

2В. Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925

Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

3. Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати

Марта в двух сетах разгромила Татьяну Марию в 1/32 финала, отдав всего один гейм

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда

Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро

Дарвин Нуньес подписал контракт с саудовской командой на три года

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер

Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля

5В. Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

6А. Украинские акробаты взяли золото и серебро на Всемирных играх

Лабунец и Кривицкая заняли первое место, Вечерук и Чернявская стали вторыми

6В. Терлюга завоевала серебро в карате на Всемирных играх 2025

Путь украинской спортсменки к финалу был драматичным

7. Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»

Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

8. Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

9. Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции

Вы удивитесь, но вопрос не только в деньгах…

10. Последние вне топ-5. Каким будет сезон 25/26 в португальской Примейре-лиге

Sport.ua представляет Примейру-лигу, сезон 2025/26 в которой стартует в ближайший уик-энд