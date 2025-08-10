Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа сборной в баскетболе, зарплата Забарного в ПСЖ, разгром от Костюк
Другие новости
10 августа 2025, 07:54 | Обновлено 10 августа 2025, 09:30
1846
0

Победа сборной в баскетболе, зарплата Забарного в ПСЖ, разгром от Костюк

Главные новости за 9 августа на Sport.ua

10 августа 2025, 07:54 | Обновлено 10 августа 2025, 09:30
1846
0
Победа сборной в баскетболе, зарплата Забарного в ПСЖ, разгром от Костюк
FIBA

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 августа.

1. Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира

2А. Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Черкасский клуб прерывает свою безвыигрышную серию из 10 матчей

2В. Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

3. Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
Марта в двух сетах разгромила Татьяну Марию в 1/32 финала, отдав всего один гейм

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда
Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
Дарвин Нуньес подписал контракт с саудовской командой на три года

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля

5В. Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Илья завершает трансфер во французский клуб

6А. Украинские акробаты взяли золото и серебро на Всемирных играх
Лабунец и Кривицкая заняли первое место, Вечерук и Чернявская стали вторыми

6В. Терлюга завоевала серебро в карате на Всемирных играх 2025
Путь украинской спортсменки к финалу был драматичным

7. Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

8. Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
«Волки» победили со счетом 1:0

9. Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции
Вы удивитесь, но вопрос не только в деньгах…

10. Последние вне топ-5. Каким будет сезон 25/26 в португальской Примейре-лиге
Sport.ua представляет Примейру-лигу, сезон 2025/26 в которой стартует в ближайший уик-энд

По теме:
Динамо разгромило Рух, точка в трансфере Забарного, медаль на стометровке
Ничья Шахтера, успех Полесья, номинанты на ЗМ, скандал на Всемирных играх
Сухой матч Трубина, загадочная смерть Белоцерковца, фиаско баскетболистов
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09 августа 2025, 14:23 11
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие

Лондонский гранд намерен бесплатно избавиться от футболиста

Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09 августа 2025, 09:59 0
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья

Итальянский клуб не может сыграть квалификацию еврокубков из-за ремонта на стадионе

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Футбол | 10.08.2025, 07:22
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Футбол | 10.08.2025, 08:20
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Символ чести и стабильности. Дзанетти исполнилось 52 года
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем