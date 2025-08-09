Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
09 августа 2025, 21:00 | Обновлено 09 августа 2025, 22:01
0

Последние вне топ-5. Каким будет сезон 25/26 в португальской Примейре-лиге

Sport.ua представляет Примейру-лигу, сезон 2025/26 в которой стартует в ближайший уик-энд

ligaportugal.pt

Последней из чемпионатов европейской топ-8 за пределами топ-5 начинает сезон 2025/26 португальская Примейра-лига. В ней новый сезон начнется сегодня, 9 августа. Sport.ua в эксклюзивном материале рассказывает о новом сезоне на наивысшем ярусе португальского футбола.

Три португальских гранда

Как и в нидерландском Эредивиси, в португальской Примейре-лиге также есть три гранда, которые абсолютно доминируют в ней. При чем доминируют настолько, что за всю историю лишь считанные разы национальный чемпионат выигрывал кто-то не из это троицы. Речь, конечно, идет о лиссабонских «Бенфике» и «Спортинге», а также о «Порту».

Команда украинского вратаря Анатолия Трубина «Бенфика» летом хорошо поработала на трансферном рынке, но пока что показывает отрицательный баланс выручки и расходов. «Орлы» за 50 миллионов евро продали в испанский «Реал Мадрид» левого защитника Альваро Каррераса. Также они расстались с двумя форвардами – Артур Кабрал за 12 миллионов вернулся в Бразилию и будет играть за «Ботафогу», а Каспер Тенгстедт за 6 миллионов евро стал игроком нидерландского «Фейенорда». Сразу трое игроков ушли из «Бенфики» в турецкий «Бешикташ» – левого вингера Жоау Мариу продали за два миллиона евро, а центральный полузащитник Орхун Кёкчю и левый защитник Давид Юрашек будут выступать за «черных орлов» на правах аренды. Из входящих трансферов стоит отметить опорного полузащитника Ричарда Риоса, которого купили у бразильского «Палмейраса» за 27 миллионов евро. Еще 23 миллиона заплатили бельгийскому «Юниону» за их лидера атак Франьо Ивановича, а за 12 миллионов из «Ред Булл Зальцбурга» пришел правый защитник Амар Дедич. Также «Бенфика» выкупила арендованного у «Ромы» левого защитника Самуэля Даля, а из молодежного состава в основу перевела 18-летнего центрального защитника Гонсалу Оливейру.

В межсезонье «Бенфика» сыграла только один контрольный матч – против турецкого «Фенербахче». И провела его не очень уверенно: еще в первом тайме португальцы повели 2:0 с голом Арчи Брауна в свои ворота, но перед перерывом турки тоже забили дважды. Победный для «Бенфики» гол Энрике Араужу смог забить только на последних минутах встречи. Также «орлы» обыграли французскую «Ниццу» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Лиссабонский «Спортинг» единственный из тройки португальских грандов показал положительный трансферный баланс. Во многом, благодаря одному из самых громких переходов нынешнего лета – форвард Виктор Дьекереш за 75 миллионов евро стал игроком английского «Арсенала». Также Немногим более, чем за 22 миллиона в «Челси» продали опорного полузащитника Дариу Эссугу, а правый вингер Маркус Эдвардс за 12 миллионов вернулся в Англию, где будет играть за «Бернли». Кроме того, «Спортинг» распрощался с двумя вратарями – Франко Исраэлем и Владаном Ковачевичем, но при этом выкупил арендованного у «Бетиса» Руя Силву и бесплатно вернул в Португалию Жоау Виргинию из «Эвертона». Самыми дорогими трансферами на вход были форвард «Алмерии» Луис Суарес, за которого заплатили 22 с небольшим миллиона, и правый защитник греческого «Панатинаикоса» Георгиос Ваяннидис, который стоил 12.5 миллиона евро. Также в основу из молодежного состава перевели 18-летнего правого защитника Диогу Травассуша.

Интересно, что сезон 2025/26 «Спортинг» начал еще до старта Примейры-лиги – минимально проиграл «Бенфике» в матче за Суперкубок Португалии.

А у «Порту» самый большой минус в трансферном балансе среди трех португальских грандов. «Драконы» провели пять достаточно крупных трансферов – центральный полузащитник Виктор Фрохолд из «Копенгагена», правый защитник Альберту Кошта из «Ювентуса», атакующий полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Габриэль Вейга, центральный защитник «Удинезе» Неуэн Перес и левый вингер «Норвича» Борха Сайнс обошлись «Порту» в общей сложности в 76 с небольшим миллионов евро. При этом продали правого вингера Франсишку Консейсау и правого защитника Жоау Мариу в «Ювентус», центрального защитника Отавиу Силву в ПСЖ и правого вингера Гонсалу Боржеша в «Фейнеорд» в общей сложности на 71 миллион евро. Также бесплатно удалось заполучить форварда ПСВ Люка де Йонга. Кроме того, «Порту» единственный в летнее межсезонье уволил главного тренера: место 40-летнего аргентинца Мартина Ансельми занял 36-летний итальянский специалист Франческо Фариоли, который в мае ушел из нидерландского «Аякса».

Предсезонную подготовку «Порту» провел очень уверенно – пять побед в контрольных матчах из пяти. В том числе «драконы» минимально обыграли испанский «Атлетико» Мадрид с голом Виктора Фрохолда перед перерывом. При этом также минимально обыграли нидерландский «Твенте», благодаря голу Виллиама Гомеса в пенальти в компенсированное время второго тайма, в матче с двумя удалениями.

Преследователи

Еще три команды можно отнести к группе преследователей. Одна из них готова вступить в борьбу за чемпионство, воспользовашись осечками грандов, а две другие вели и будут вести борьбу за еврокубковые места на следующий сезон.

«Брага» уже начала еврокубковый сезон победой в дополнительное время над болгарским «Левски» во втором квалификационном раунде Лиги европы и одержала минимальную победу в первом матче с «Клужем». По итогам сезона 2024/25 «Брага» заняла четвертое место. От «Порту», которій стал третьим, «архиепископы» отстали на пять очков и на десять очков опередили «Санту Клару», которая стала шестой. Достаточно комфортная позиция с прицелом на то, что можно пытаться бороться с грандами. Летом «Брага» за 12 миллионов подписала форварда «Барселоны» Пау Виктора и за схожие деньги – центрального полузащитника датского «Нешелланна» Марио Доржеле. По версии платформы Transfermarct оба трансфера – с большой переплатой. А выкуп арендованного форварда «Порту» Франсиско Наварро обошелся «архиепископам» в 2.7 миллиона – более, чем вдвое дешевле, чем его оценивает немецкая платформа. Также в аренду взяли опорного полузащитника ПСЖ Габриэла Москарду. При этом единственная крупная потеря – форвард Роберто Фернандес, который за 6.2 миллиона ушел в «Эспаньол». В итоге трансферную кампанию «Брага» завершила с балансом почти -19 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брага

Азорская «Санта Клара» также уже начала еврокубковый сезон. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций островитяне прошли хорватский «Вараждин», – победа 2:0 дома и поражение 1:2 в гостях – и забила три сухих гола североирландскому «Ларну» в третьем квалификационном раунде. Летом «Санта Клара» подписала форварда Венделла Косту из второй команды «Порту», который стоил островитянам 1.35 миллиона, и это был их единственный трансфер за лето вообще. Все остальное – бесплатные подписания, уходы свободными агентами и аренды в обе стороны. Из этого всего можно выделить уход в чемпионат Мексики форварда Рикардинью Антониу и аренду форварда Элиаса Маноэла де Паулы из бразильского «Ботафогу».

Клуб украинского левого защитника Ореста Лебеденко «Витория» из Гимарайнша за два с лишним миллиона в общей сложности подписала левого вингера «Маритиму» Фабиу Бланку и вратаря Хуана Кастильо из колумбийской «Форталезі СЕИФ», а из сербского «Железничара» Панчево за 900 тысяч пришел центральный полузащитник Матия Митрович. Также из молодежного состава ПСЖ бесплатно забрали правого вингера Умара Камарук. Ну и Орест Лебеденко пришел в клуб также летом бесплатно из «Визелы», так что теперь в Примейре-лиге играет двое украинских футболистов. При этом продали «конкистадоры» только центрального защитника Филипе Релваша, за которого греческий АЕК заплатил 3.5 миллиона евро. Еще у нескольких игроков просто истекли контракты – из них только центральный защитник Микель Вильянуэва пока еще остается без клуба. В итоге у клуба Лебеденко трансферный баланс отрицательный в сумме -200 тысяч евро.

Они будут бороться за выживание

Они же боролись за выживание в прошлом сезоне, но смогли сохранить места в элитном ярусе португальского футбола. Это «Эштрела» из Амадоры и «Авиш» из Вила-даш-Авиша. Амадорцы немного лучше провели трансферную кампанию – за 1.3 миллиона евро смогли подписать качественного 22-летнего румынского форварда Ианиса Стойку из «Херрманнштадта» и обойтись без серьезных потерь. Также из молодежного состава «Порту» в «Эштрелу» пришли левый вингер Жоржи Мерейлеш и правый вингер Абрахам Маркус, а из второй команды «Барселоны» – форвард Алан Годой. В итоге, правда, выходят из трансферной кампании с отрицательным финансовым балансом в размере -1.35 миллиона евро.

«Авиш», в свою очередь, вообще не тратил денег и не продавал игроков. Они подписали восьмерых игроков бесплатно, в том числе – молодого вратаря «Боавишты» Жоау Гонсалвеша и форварда молодежного состава «Сельты» Жорди Эскобара. А среди потерь есть одна с «украинским следом» – завершилась аренда форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша. Также у нескольких возрастных игроков и резервистов истекли контракты. Вероятнее всего, именно «Авиш» в эом сезоне снова финиширует в зоне понижения в Лигу 2. Сможет ли не занять одно из двух последних мест? Может зависеть от новичков.

Как готовы новички

«Тондела» вернулась в Примейру-лигу после трехлетнего перерыва, а «Алверка» в последний раз играла на элитном ярусе португальского футбола в сезоне 2003/04.

«Тондела» летом основательно поработала над усилением защиты. За 2.5 миллиона евро купили центрального защитника колумбийской «Америки» Брайана Медину, а бесплатно смогли подписать еще одного центрального защитника Кристиана Маркеша из швейцарского «Ивердона», опорного полузащитник «Вулверхэмптона» Джо Ходжа и левого защитника нидерландской «Фортуны» Ситтард Реми Вита. А в атаку арендовали левого вингера бразильского «Ботафогу» Ярлена Аугусту. Распрощались, при этом,с игрокаим, которым уже за 30 лет и двумя резервными вратарями.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тондела

В свою очередь «Алверка» совершила два подписания за небольшие деньги и также активно искала усиление среди свободных агентов. В итоге подписали левого вингера «Вулверхэмптона» Шикинью Оливейру и сразу шестерых футболистов из чемпионата Франции. Также из «Вулвз» «Алверка» подписала центрального защитника Бастьена Мепью, а также арендовала центрального полузащитника «Алавеса» Томаса Мендеса и правого защитника «Удинезе» Гонсалу Эштевеша. При этом из потерь стоит отметить только правого вингера Бреннера Сантоса, который ушел в «Санту Клару».

Можно сказать, что оба клуба-новичка подготовились к первому сезону после возвращения в Примейру-лигу настолько хорошо, насколько могли. Потому борьба за сохранение мест в элите португальского футбола обещает быть интересной и непредсказуемой.

Вместо итогов

Чемпионат Португалии начинает сезон последним среди чемпионатов топ-8, которые не входят в европейскую топ-5. Как и в прошлые годы, он стоит того, чтобы за ним следить, несмотря на легкий налет предсказуемости в борьбе за чемпионский титул, которая сводится к тому, что из грандов сможет это сделать на этот раз. Но есть в Португалии и крепкие середняки, способные побороться с грандами и испортить им жизнь, особенно при том, что они и сами ведут борьбу за места в еврокубках на следующий сезон. И, конечно, борьба за сохранение мест в элите, которая в Португалии традиционно одна из самых непредсказуемых. Хотелось бы только, чтобы в нее не вмешался финансовый фактор, как в прошлом сезоне случилось с «Боавиштой», которую в итоге лишили профессионального статуса и в сезоне 2025/26 «клетчатые» будут играть в чемпионате провинции Порту.

Александр Шарадкин
