ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 августа 2025, 12:47 |
0

Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе словенского форварда Беньямина Шешко. Об этом пишет клубная пресс-служба «красных дьяволов».

По официальной информации, словенец подписал контракт с английским грандом на 5 лет – до 2030. «Красные дьяволы» заплатили за лидера РБ Лейпцига 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» назвал цену на молодого форварда.

Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ РБ Лейпциг
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
