ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда
Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе словенского форварда Беньямина Шешко. Об этом пишет клубная пресс-служба «красных дьяволов».
По официальной информации, словенец подписал контракт с английским грандом на 5 лет – до 2030. «Красные дьяволы» заплатили за лидера РБ Лейпцига 85 миллионов евро.
В прошлом сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» назвал цену на молодого форварда.
