Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
«Волки» победили со счетом 1:0
В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».
Встречу принял новый стадион «ирисок» «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле.
Победу во встрече одержал итальянский клуб – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Матиас Суле, который забил на 70-й минуте.
В стартовом составе обеих команд вышли украинцы – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Однако их очное противостояние завершилось на 12-й минуте – Виталий Миколенко получил травму и покинул поле. Довбик отыграл до 80-й минуты и был заменен.
Товарищеский матч. 9 августа.
Эвертон – Рома – 0:1
Голы: Суле, 80.
Triplice fischio, vinciamo noi grazie al gol di Soulé ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/YejCjPyr6l— AS Roma (@OfficialASRoma) August 9, 2025
