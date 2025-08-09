Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».

Встречу принял новый стадион «ирисок» «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле.

Победу во встрече одержал итальянский клуб – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Матиас Суле, который забил на 70-й минуте.

В стартовом составе обеих команд вышли украинцы – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Однако их очное противостояние завершилось на 12-й минуте – Виталий Миколенко получил травму и покинул поле. Довбик отыграл до 80-й минуты и был заменен.

Товарищеский матч. 9 августа.

Эвертон – Рома – 0:1

Голы: Суле, 80.