Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Товарищеские матчи
Эвертон
09.08.2025 17:00 – FT 0 : 1
Рома
Италия
09 августа 2025, 19:22
1317
0

Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

09 августа 2025, 19:22
1317
0
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 9 августа, прошел товарищеский матч между «Эвертоном» и римской «Ромой».

Встречу принял новый стадион «ирисок» «Бремли-Мур Док» в Ливерпуле.

Победу во встрече одержал итальянский клуб – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Матиас Суле, который забил на 70-й минуте.

В стартовом составе обеих команд вышли украинцы – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Однако их очное противостояние завершилось на 12-й минуте – Виталий Миколенко получил травму и покинул поле. Довбик отыграл до 80-й минуты и был заменен.

Товарищеский матч. 9 августа.

Эвертон – Рома – 0:1
Голы: Суле, 80.

Эвертон Рома Рим товарищеские матчи Артем Довбик Виталий Миколенко травма
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
