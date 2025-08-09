Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
09 августа 2025, 08:29
Эвертон – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок английской и итальянской команд состоится 9 августа в 17:00 по киевскому времени

Эвертон – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine.

9 августа на «Хилл Дикинсон» пройдет товарищеский матч, в котором «Эвертон» сыграет против «Ромы». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон»

Команда еще недавно боролась за выживание, и героем тогда был Шон Дайч. Он и в 2024/2025 после не лучшего старта вроде бы стабилизировал ситуацию. Но не убедил новых инвесторов проекта, что в январе сменили этого менеджера на Дэвида Мойеса, культового в силу своих прежних заслуг специалиста. Тот оптимистично начинал, впрочем, в итоге чемпионат закончили только на тринадцатой позиции.

Сейчас у проекта явно улучшилась финансовая ситуация – в конце концов, итальянцев клуб принимает на новенькой арене. Отсюда и не дешевые подписания игроков типа Тьерно Барри и Дьюзбери-Холла, а также активные разговоры об аренде Грилиша. Любопытно было бы посмотреть на его связку слева на фланге с Миколенко, но пока что о появлении Джека на поле в синей форме говорить рано.

«Рома»

Клуб тоже в прошлом сезоне воссоединился со своим бывшим тренером, Раньери. Тот приходил вытаскивать проект из той ямы, в которую он успел к осени влететь стараниями предшественников Клаудио – Де Росси и особенно Юрича. А в итоге какого-то очка, максимум двух, не хватило, чтобы опередить «Ювентус» и занять 4-е место – и, значит, наконец-то получить право вернуться в Лигу чемпионов.

Как и анонсировал опытный тренер, он вернулся на пенсию – но на его место из Бергамо перебрался Гасперини, после прогресса «Аталанты» не нуждающийся в рекомендациях. Но требующий время и ресурсы для перестройки игры своих новых подопечных. И не факт, что в проекте будет место для Довбика, которого немало критиковали, в том числе после поединка с «Астон Виллой». Там, впрочем, уступили 0-4, так что сложно винить сугубо украинского голеадора.

Статистика личных встреч

Год назад проводили товарищеский матч – тогда все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы англичан на победу лучше. Но и итальянцы обязаны показать «работу над ошибками», потому берем «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,85).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
09.08.2025 -
17:00
Рома
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
