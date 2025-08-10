Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Эвертон
09.08.2025 17:00 – FT 0 : 1
Рома
Англия
10 августа 2025, 15:39 | Обновлено 10 августа 2025, 16:20
Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча

Виталия Миколенко заменили на 11-й минуте

Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, контрольный матч провели «Эвертон» и «Рома».

В стартовом составе обеих команд вышли украинцы. Виталий Миколенко играл за «Эвертон», а Артем Довбик защищал цвета римского клуба. Однако их очное противостояние продлилось недолго. Виталий Миколенко получил травму и покинул поле на 11-й минуте. Довбика заменили на 80-й минуте.

Поединок завершился победой «Ромы» со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Матиас Суле.

Товарищеский матч. 9 августа. Ливерпуль

Эвертон – Рома – 0:1

Гол: Суле, 70

Видео гола и обзор матча

По теме:
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дебютный гол Климчука. Колос вышел вперед в игре с Полесьем
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
