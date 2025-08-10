Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча

Европейские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, контрольный матч провели «Эвертон» и «Рома».

В стартовом составе обеих команд вышли украинцы. Виталий Миколенко играл за «Эвертон», а Артем Довбик защищал цвета римского клуба. Однако их очное противостояние продлилось недолго. Виталий Миколенко получил травму и покинул поле на 11-й минуте. Довбика заменили на 80-й минуте.

Поединок завершился победой «Ромы» со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Матиас Суле.

Товарищеский матч. 9 августа. Ливерпуль

Эвертон – Рома – 0:1

Гол: Суле, 70

Видео гола и обзор матча