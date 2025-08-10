Эвертон – Рома – 0:1. Как травмировался Миколенко. Видео гола и обзор матча
Виталия Миколенко заменили на 11-й минуте
Европейские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, контрольный матч провели «Эвертон» и «Рома».
В стартовом составе обеих команд вышли украинцы. Виталий Миколенко играл за «Эвертон», а Артем Довбик защищал цвета римского клуба. Однако их очное противостояние продлилось недолго. Виталий Миколенко получил травму и покинул поле на 11-й минуте. Довбика заменили на 80-й минуте.
Поединок завершился победой «Ромы» со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Матиас Суле.
Товарищеский матч. 9 августа. Ливерпуль
Эвертон – Рома – 0:1
Гол: Суле, 70
Видео гола и обзор матча
12' We're forced into an early change as Aznou replaces Mykolenko.— Everton (@Everton) August 9, 2025
[0-0] https://t.co/2VsWpyRq02
