Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома
Англия
09 августа 2025, 17:33 | Обновлено 09 августа 2025, 17:36
1159
0

ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома

Виталий Миколенко вынуждено покинул поле на 12-й минуте товарищеского поединка

09 августа 2025, 17:33 | Обновлено 09 августа 2025, 17:36
1159
0
ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 августа проходит товарищеский матч между командами Эвертон (Англия) и Рома (Италия).

Коллективы играют на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе. На 12-й минуте украинец вынужденно покинул поле – Миколенко, возможно, получил повреждение приводящей мышцы.

Наставник Эвертона Давид Мойес заменил Миколенко на Адама Азну.

В старте Ромы вышел еще один игрок сборной Украины – Артем Довбик.

❗️ ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома

По теме:
Ньюкасл – Эспаньол – 2:2. Спаслись на 89-й. Видео голов и обзор матча
Челси – Байер Леверкузен – 2:0. Забил дебютант. Видео голов и обзор матча
Монако – Интер – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
видео травма Виталий Миколенко Эвертон Рома Рим товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Волейбол | 09 августа 2025, 16:36 9
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб

Разбираемся, зачем главная звезда украинского волейбола снова спекулирует на теме сборной

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09.08.2025, 06:30
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
08.08.2025, 07:45 8
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 107
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем