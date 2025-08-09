9 августа проходит товарищеский матч между командами Эвертон (Англия) и Рома (Италия).

Коллективы играют на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе. На 12-й минуте украинец вынужденно покинул поле – Миколенко, возможно, получил повреждение приводящей мышцы.

Наставник Эвертона Давид Мойес заменил Миколенко на Адама Азну.

В старте Ромы вышел еще один игрок сборной Украины – Артем Довбик.

❗️ ВИДЕО. Игрок сборной Украины получил травму в матче Эвертон – Рома