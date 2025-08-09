Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции

Еще несколько лет назад Саудовская Аравия воспринималась подавляющим большинством футболистов, играющих в Европе, как местечко, куда стоит отправиться перед самым завершением карьеры, чтобы как следует заработать на абсолютно безбедную старость для себя и, возможно, даже одного-двух поколений своих потомков.

Однако в наши дни ситуация, похоже, меняется. В саудовскую Про-лигу соглашается ехать все больше игроков, которые находятся в самом расцвете сил. Например, в конце июля сенсационный трансфер удалось провернуть клубу «Аль-Кадисия», который за 68 миллионов евро подписал лучшего бомбардира итальянской Серии А сезона-2024/25 Матео Ретеги из «Аталанты», имеющего на своем счету также 6 забитых мячей в 20 поединках за национальную сборную Италии.

Однако переезд 26-летнего Ретеги в Саудовскую Аравию – вовсе не главный повод удивляться тому, что ныне происходит на кадровом рынке Про-лиги. Аравийский полуостров становится все более и более привлекательным местом продолжения карьеры для многих очень молодых футболистов из французской Лиги 1 – чемпионата, который кто-то называет «лигой фермеров», но есть и эксперты, которые считают его главной «лигой талантов» всего современного европейского клубного футбола.

Один из ярких примеров того, как юные таланты покидают Францию ради Саудовской Аравии, датирован буквально минувшей неделей. 31 июля стало известно о трансфере 20-летнего центрбека Натана Зезе из «Нанта» в «Неом». Футболист, который имеет на своем счету три матча за молодежную сборную Франции и буквально месяц назад рассматривался руководством английского «Борнмута» в качестве потенциального преемника для украинца Ильи Забарного, уехал на Ближний Восток за 20 миллионов евро.

Впрочем, Зезе не оказался единственным молодым талантом из Лиги 1, который этим летом решил покинуть Францию ради возможности поиграть в Саудовской Про-лиге. Буквально через пару дней после покупки центрбека «Нанта», тот же «Неом» объявил о еще одном интересном подписании – за 10 миллионов евро (неофициальные данные) саудовский клуб купил 19-летнего атакующего хавбека молодежной сборной Франции Саймона Буабре, проведшего последние четыре года в академии «Монако», но сыгравшего всего 5 матчей за первую команду этого клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саймон Буабре

Как Зезе, так и Буабре во Франции считаются большими талантами, а потому их переезд в Саудовскую Аравию в целом вызвал немало вопросов из разряда: «Как?» и «Зачем?»

Очевидный ответ на эти вопросы – деньги. Большие деньги. И это сущая правда. Как недавно рассказывал итальянской прессе один из агентов, провернувший трансфер своего клиента в Саудовскую Аравию, но пожелавший сохранить свое имя в тайне, за последние годы, прошедшие после переезда звездного португальца Криштиану Роналду, Про-лига действительно совершила качественный скачок в своем развитии. И чем ближе будет дело к финальной части чемпионата мира-2030, который примет Саудовская Аравия, тем больше инвестиций в футбол увидят все, кто хоть мало-мальски следит за чемпионатом этой ближневосточной страны.

Уже сейчас в экспертной среде прямо утверждают, что футбольные клубы из Саудовской Аравии инвестируют в подписание новичков в разы больше, чем это перед ЧМ-2022 делали их коллеги из Катара. Прямо сейчас, если перед конкретным футболистом стоит выбор – Саудовская Аравия или Катар, – то с высочайшей вероятностью преимущество будет отдано варианту с Про-лигой, так как там в среднем готовы платить на 50% больше. Про оклады, которые многим игрокам готовы платить в Европе, и вовсе речь вести не стоит…

Пример Натана Зезе здесь весьма показателен. Известно, что в «Нанте» молодой центрбек зарабатывал менее 50 тысяч евро в месяц до вычета налогов, которые во Франции отнюдь не самые щадящие и низкие на континенте. Этим летом у Зезе было конкретное предложение о переезде в Испанию, куда его приглашали боссы «Вильярреала». «Желтая субмарина», насколько известно из прессы, выражала готовность платить Натану порядка 150 тысяч евро в месяц до вычета налогов. Но в «Неоме» Зезе предложили вчетверо больше, чем давали в Испании – 600 тысяч евро в месяц! Если представить, что центрбек «канареек» получил бы эквивалентный контракт в своем прежнем клубе, то он легко бы ворвался в десятку наиболее высокооплачиваемых игроков Лиги 1, опередив таких известных исполнителей как Адриен Рабьо и Брэдли Барколя.

Однако в целом переезд в Саудовскую Аравию для молодых талантов из клубов Лиги 1 – это, кажется, не только вопрос денег. В тамошней Про-лиге перед ними открываются перспективы получения стабильной игровой практики в первой команде – то, чего в том же «Нанте» или «Монако» упомянутые выше Зезе и Буабре были лишены, особенно второй (справедливости ради, Натан сперва завоевал место в основе «канареек» в минувшем сезоне, но затем выпал на несколько месяцев из-за травмы).

Кто-то возразит, что уровень соперников в Про-лиге и Лиге 1 различный, и что саудовский чемпионат здесь явно не выглядит убедительно в аспекте буквального сравнения, однако стоит понимать: усиливаться продолжают не только гранды, но и середняки и дебютанты, к числу которых в сезоне-2025/26 относится и тот же «Неом», успевший, помимо талантливой молодежи из Франции, подписать также опытных исполнителей оттуда же – голкипера «Ниццы» Марцина Булку, а также вингера «Лиона» Саида Бенрахма и центрфорварда «ткачей» Александра Ляказетта. Да и про переход 20-летнего ивуарийского центрбека Амаду Коне из «Реймса», случившийся еще в начале июля, также забывать не стоит, ведь он обошелся «Неому» в 13,3 миллионов евро.

Переходя в команды вроде «Неома», молодые футболисты из Франции в целом ничем не рискуют в плане своего профессионального развития, так как в Про-лиге они получат возможность играть против таких мастеров как Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Матео Ретеги, Садио Мане, Александар Митрович, Тео Эрнандес, Рубен Невеш и многих-многих других. Привлечение топовых иностранных футболистов все еще является приоритетом для саудовских грандов, что однозначно способствует повышению общего уровня лиги, к которому стараются подтягиваться и остальные команды, подписывая в свои ряды пока еще не звезд, но точно звездочек из Европы. Для последних, в частности, возможность регулярно проверять силы на фоне футболистов, добившихся признания в игре № 1, является серьезным вызовом в карьере и возможностью не расхолаживаться и не сбавлять темпы собственного прогресса.

Вот и получается едва ли не идеальная для всех сторон ситуация, когда у грандов саудовской Про-лиги хватает денег на ангажирование некоторых звезд первой величины из Европы, а у середняков и, возможно, даже аутсайдеров дивизиона есть необходимые финансовые возможности и другие «козыри в рукаве», чтобы зазывать к себе тех, кто пока еще не успел проявить себя во всей красе, из-за чего и в плане зарплаты обойдется дешевле по местным меркам, но зато получит значительно больше, если сравнивать с европейскими окладами для молодых игроков. Все это, в конечном итоге, и является конкурентным преимуществом нынешнего чемпионата Саудовской Аравии – лиги, которая, как кажется, еще заявит о себе во весь голос и, похоже, уж точно не собирается так же бесславно и одномоментно угаснуть, как ранее это сделала китайская Суперлига…