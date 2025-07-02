Забарный покинет Англию. Борнмут нашел игрока, который заменит украинца
Натан Зезе готов покинуть «Нант» и продолжить карьеру в Премьер-лиге
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный приближается к уходу из Премьер-лиги. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ.
Стороны провели несколько раундов переговоров, в ходе которых парижский клуб согласился заплатить 70 млн евро – именно такую сумму изначально требовал представитель английского чемпионата.
По информации французской прессы, трансфер Забарного находится на финишной прямой, командам осталось обсудить детали будущего соглашения. В то же время «Борнмут» определился с футболистом, который заменит украинца на позиции центрального защитника.
«Вишни» намерены подписать 20-летнего француза Натана Зезе, который выступает в составе «Нанта». Французский клуб готов отпустить своего футболиста в Англию за 20 млн евро. «Борнмут» следит за талантливым игроком последние полгода и уверен, что сможет в ближайшее время оформить трансфер защитника.
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