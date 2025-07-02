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  4. В компании с Холандом. Забарный попал в символическую сборную в Англии
Англия
02 июля 2025, 14:12 |
993
0

В компании с Холандом. Забарный попал в символическую сборную в Англии

Gradient Sports опубликовал имена самых быстрых футболистов Премьер-лиги 2024/25

02 июля 2025, 14:12 |
993
0
В компании с Холандом. Забарный попал в символическую сборную в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Спортивный портал Gradient Sports опубликовал имена самых быстрых футболистов Английской Премьер-лиги в сезоне 2024/25.

Специалисты оценили среднюю скорость каждого игрока и составили символическую сборную, место в которой нашлось и защитнику сборной Украины Ильи Забарному.

Представитель «Борнмута» в пяти своих лучших поединках развил среднюю скорость в 34,26 км/час и занял место в четверке защитников. Компанию украинцу составили многие известные футболисты, в том числе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Норвежец разгонялся в средне до 35,81 км/час, но это не самый высокий показатель в рейтинге. Лидером символической сборной стал Антони Эланга из «Ноттингема» (35,91 км/час).

Символическая сборная Премьер-лиги 2024/25 по средней скорости:

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Антони Эланга Эрлинг Холанд Кевин Шаде Джастин Клюйверт Карлос Балеба Льюис Кук Энтони Робинсон Илья Забарный Джед Спенс Барт Вербрюгген чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига символическая сборная рейтинг
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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