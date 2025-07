В компании с Холандом. Забарный попал в символическую сборную в Англии

Спортивный портал Gradient Sports опубликовал имена самых быстрых футболистов Английской Премьер-лиги в сезоне 2024/25.

Специалисты оценили среднюю скорость каждого игрока и составили символическую сборную, место в которой нашлось и защитнику сборной Украины Ильи Забарному.

Представитель «Борнмута» в пяти своих лучших поединках развил среднюю скорость в 34,26 км/час и занял место в четверке защитников. Компанию украинцу составили многие известные футболисты, в том числе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Норвежец разгонялся в средне до 35,81 км/час, но это не самый высокий показатель в рейтинге. Лидером символической сборной стал Антони Эланга из «Ноттингема» (35,91 км/час).

Символическая сборная Премьер-лиги 2024/25 по средней скорости:

The FASTEST team of the 2024/25 Premier League season 🏃‍♂️💨



Max Speed is based on an average of a player's 5 fastest games pic.twitter.com/Cl4lBFQsSR