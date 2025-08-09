Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Франция
09 августа 2025, 21:48 | Обновлено 09 августа 2025, 21:57
ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер

Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля

ФК ПСЖ. Люка Шевалье

Титулованный парижский клуб ПСЖ объявил о трансфере 23-летнего французского голкипер Люка Шевалье из Лилля.

Контракт между игроком и командой рассчитан на пять лет. По информации Transfermarkt, действующие обладатели трофея Лиги чемпионов и чемпионы Франции отдали за вратаря 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Люка Шевалье провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола.

«Я ребенок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто упорно трудился, чтобы я попал в ПСЖ. Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», – прокомментировал свой переход Шевалье.

Шевалье был номинирован на приз Льва Яшина в 2025 году – награду лучшему вратарю.

Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ оформит еще один громкий переход – к подопечным Луиса Энрике присоединится украинский центрбек из английского Борнмута.

Никита Ульянов
Вы задолбали со своим забарным
