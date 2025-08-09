ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер

Титулованный парижский клуб ПСЖ объявил о трансфере 23-летнего французского голкипер Люка Шевалье из Лилля.

Контракт между игроком и командой рассчитан на пять лет. По информации Transfermarkt, действующие обладатели трофея Лиги чемпионов и чемпионы Франции отдали за вратаря 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Люка Шевалье провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола.

«Я ребенок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто упорно трудился, чтобы я попал в ПСЖ. Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», – прокомментировал свой переход Шевалье.

Шевалье был номинирован на приз Льва Яшина в 2025 году – награду лучшему вратарю.

Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ оформит еще один громкий переход – к подопечным Луиса Энрике присоединится украинский центрбек из английского Борнмута.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Un nouveau Chapitre commence à Paris ! ❤️💙 pic.twitter.com/cbOf2bkVxa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025