ОФИЦИАЛЬНО. Пока что не Забарный. ПСЖ оформил 40-миллионый трансфер
Парижане подписали голкипера Люку Шевалье из французского Лилля
Титулованный парижский клуб ПСЖ объявил о трансфере 23-летнего французского голкипер Люка Шевалье из Лилля.
Контракт между игроком и командой рассчитан на пять лет. По информации Transfermarkt, действующие обладатели трофея Лиги чемпионов и чемпионы Франции отдали за вратаря 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Люка Шевалье провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухими, пропустил 53 гола.
«Я ребенок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто упорно трудился, чтобы я попал в ПСЖ. Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», – прокомментировал свой переход Шевалье.
Шевалье был номинирован на приз Льва Яшина в 2025 году – награду лучшему вратарю.
Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ оформит еще один громкий переход – к подопечным Луиса Энрике присоединится украинский центрбек из английского Борнмута.
