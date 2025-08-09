Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Премьер-лига
Кривбасс
09.08.2025 13:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 15:45 | Обновлено 09 августа 2025, 16:30
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925

Хозяева стадиона «Горняк» доигрывали домашний матч в меньшинстве

ФК Металлист 1925

Было очевидно, что не все команды украинской Премьер-лиги в первом туре смогут достичь желаемого успеха на старте новой кампании, а значит, будут стремиться улучшить свои результаты за неделю. Но увидеть среди их списка харьковский «Металлист 1925» и криворожский «Кривбасс», которые сыграли вничью против «Оболони» (0:0) и уступили «Колосу» (1:2) соответственно, все равно было немного странно.

И уже во втором туре команды Патрика ван Леувена и Младена Бартуловича должны были встретиться между собой в Кривом Роге, и при этом противостояние имело немаловажный контекст для обоих тренеров. Нынешний руководитель «Кривбасса» встречался с одной из своих бывших команд, а глава «Металлиста 1925» приехал в город, где прошло несколько лет его профессиональной карьеры футболиста. Победить в таких условиях хотел бы каждый из тренеров.

Неспокойный Кривой Рог впервые в новом сезоне принимал матч УПЛ, и сразу же встретил нас воздушной тревогой в середине первого тайма. Однако и до вынужденной задержки в игре мы успели немного насладиться атакующим футболом, который активно навязывали соперникам гости. «Металлист 1925» усилиями Павлюка и его ударом головой по завершении подачи углового с левого фланга на дальней штанге уже на второй минуте оформил попаданием в перекладину.

А уже на десятом обороте секундной стрелки арбитра мы могли стать свидетелями забитого мяча, и, собственно, стали, поскольку Калитвинцев все-таки замкнул на ближний прострел Антюха с левого фланга штрафной, но партнер до этого находился в офсайде в момент передачи Мба пяткой, поэтому взятие ворот пришлось отменять. Команда Бартуловича была готова давить на соперников и дальше, но во время тревоги в футбол не играют.

А защита «Кривбасса» собственно и после ее завершения как-то играть и не планировала, потому что соперники сразу создали аж три отличных возможности, но почему не реализовали – это уже вопрос к Антюху, Мба и Калитвинцеву, которые, в лучшем случае, попадали хотя бы в вратаря, а не мимо ворот. И неудивительно, что такое расточительство в итоге обошлось гостям очень дорого – на 40 минуте дальний удар Мендозы с левого фланга под ближнюю штангу был фактически первой опасностью для ворот Варакуты, но сразу же стал результативным.

У «Металлиста 1925» после этого оставался еще целый тайм впереди, поэтому ситуацию можно и нужно было исправлять. Однако игра команды Младена Бартуловича после перерыва просто развалилась. Момент Ари в самом начале второй половины, когда форвард завершил прострел с левого фланга ударом над воротами, так и остался единственным острым до завершения игры. И в противовес этому харьковчане еще и сзади начали ошибаться, и в итоге Павлюк на 65 минуте в борьбе против Мба и Мендозы привез второй мяч в свои ворота. Парако отличился с прострела своего венесуэльского одноклубника.

И даже тогда, когда на 74 минуте абсолютно немотивированную вторую желтую карточку получил Бандейра за грубый фол против Когута на чужой половине, гости этого противостояния лучше не заиграли. «Кривбасс» закрылся в обороне и ничего не дал создать харьковчанам, которые только то и делали, что продолжали собирать офсайды.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» поедет в гости к луганской «Заре», а харьковский «Металлист 1925» навестит «Александрию».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Тьяго – 6,0, Каменский – 6,0, Шевченко – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Рашиця – 6,0, Петер – 6,0, Когут – 6,0, Чурко – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Кривбасс» – «Металлист 1925» - 2:0

Голы: Мендоза, 40, Парако, 65

Предупреждения: Бандейра, 28, Юрчец, 61

Удаление: Бандейра, 74 (второе предупреждение)

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац (Тьяго, 46), Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Бандейра, Задерака – Мендоза, Парако (Каменский, 73), Микитишин (Шевченко, 78).

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Панченко (Чурко, 71), Калюжный, Калитвинцев (Когут, 71) – Антюх, Мба (Петер, 57), Ари (Рашица, 57).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 7 (4) – 13 (4)
Угловые: 7 – 10
Оффсайды: 1 – 8.

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Олег Мандрівник
И удаление не помогло хоть один забить. Если так и дальше играть, то дорога назад в пердив 
Ответить
+2
Boodya
Толку не буде з цього Металісту.
Команда - ліфт
Ответить
+2
Pavel_i_C0
Харькі повністю безхребетні. Навіть коли Кривбас залишився вдесятьох, хаотично бігали по полю та масово потрапляли в офсайди 
Ответить
+2
Pavel_i_C0
Хтось пояснить, що означають цифри 1925 на емблемі цього клубу безхарактерного?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
МКГ пряма дорога назад в пердів...
Ответить
+1
Муґунот Уух
То що, пєрваясталіца вже чемпіони чи ще треба зачекати кілька турів?
Ответить
0
Павло
Тобі сподобалося, дурненька апєпка? 
Ответить
0
Оберст
Миша Брыжак (PUMA), ты с Аеромандривника🐔 пишешь, а с Пумы наблюдаешь и минусуешь? 
Ответить
-1
sania
Металіст зараз це просто набір гравців. Команда відсутня.
Ответить
-1
pricolist
Результатом не здивований, Металіст знав на що йде, беручи цього тренера. Може, й до зими не допрацює 
Ответить
-1
_ Moore
виносом team condom цілковито задоволений!
Ответить
-2
Singularis
Всё  по плану - домашняя победа. Как будет и у Пафоса.
Ответить
-2
AK.228
Взяли неудачника тренером ,,, уже бы пригласили б какого- нибудь вернидуба 
Ответить
-6
