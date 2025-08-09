Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кривбасс
09.08.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 02:33 | Обновлено 09 августа 2025, 02:34
15
0

Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Для обеих команд сезон начался явно не так, как они себе запланировали

09 августа 2025, 02:33 | Обновлено 09 августа 2025, 02:34
15
0
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В субботу, 9 августа, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс


Прошлый сезон для криворожского «Кривбасса» завершился вместе с концом эпохи главного тренера Юрия Вернидуба в клубе. В квалификацию еврокубков команда так и не попала, хотя и финишировала всего с одним очком отставания от них и финальной напряженной игрой против «Полесья» (1:1). А затем состоялся разговор с тренером, по итогам которого планы развития проекта поменялись, и Вернидуб не чувствовал в себе уверенности начинать эту самую новую страницу в истории «красно-белых».

После него на должность главного тренера пригласили нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, которого в нашем футболе знают в качестве архитектора фундамента нынешней академии донецкого «Шахтера», тренера, который показал отличные результаты в «Заре», однако затем провалился с основной командой «горняков», а также… с харьковским «Металлистом 1925». Именно на ван Леувена планировали делать ставку в контексте возвращения в УПЛ после сезона в Первой лиге, однако что-то вновь пошло не так, и до финальной точки через плей-офф команду выводил уже Александр Чижов.

Сам же ван Леувен летом оказался в «Кривбассе», который ознаменовал новый проект множеством трансферов. И лишь один из новичков команды при этом имеет украинский паспорт – вратарь «Карпат» Александр Кемкин, которому стало тесно во Львове после того, как из Кривого Рога туда перебрался Андрей Клищук. Но это всего лишь аренда игрока «львов», тогда как своего экс-голкипера «Кривбасс» отпустил на полноценной основе. Как и Александра Романчука, Дениса Кузыка, Андрея Понедельника, Юрия Вакулко, Даниэля Сосу, Маттео Аморозо, Оче Очовечи, Максима Лунева и Дмитрия Хомченовского. Эпоха Вернидуба завершилась – тут больше нечего добавить.

При этом криворожцы совершили достаточно много новых трансферов, а потом по горячим следам и с дебютантами в стартовом составе попробовали взять на абордаж «Колос» в Ковалевке минувшими выходными. Неудачно – поражение 1:2, которое лишь по счету намекает, что в той игре была какая-то напряженная борьба. На самом же деле сыгранности у «Кривбасса» не было и вовсе. И вряд ли за неделю она волшебным образом откуда-то должна появиться. А ван Леувен тем временем встречается с бывшей командой – своего тренера было бы неплохо поддержать игрокам.

Металлист 1925


Всего около полутора лет разделяет момент, когда харьковский «Металлист 1925» находился на грани банкротства и его нынешнее состояние, когда без особых стеснений болельщики говорят о возможных еврокубках уже после первого сезона с момента возвращения в УПЛ. А иначе вокруг команды с достаточно богатыми владельцами, которые специализируются на торговле криптовалютой, быть попросту не может. Главное, чтобы и планы развития харьковчан из «цифры» вовремя перетянули в реальный мир.

Потому что в первом туре игра команды Младена Бартуловича против киевской «Оболони» была явно недостаточно мотивирующей. Ничья 0:0, и при этом «1925» с позиции явного фаворита пары выглядел в атаке куда менее интересно, чем соперники, у которых возможности значительно меньше. При этом за «желто-синих» дебютировало экс-трио «Александрии» Шабанов – Калюжный – Мартинюк, экс-дуэт «Ворсклы» Павлюк – Крупский, а также Антюх в качестве экс-игрока «Зари». Эти футболисты видели в УПЛ достаточно на своем веку, но привести к победе команду с первой попытки не смогли.

А посему для Бартуловича выезд в явно не чужой для него Кривой Рог также будет иметь для хорвата особое значение. От «Металлиста 1925» будут ожидать подтверждения высоких амбиций и заявки на погоню за лидерами нашего чемпионата уже сейчас. Соответствует ли такой задаче команда из Харькова? Ее составу могли бы позавидовать 12 из 16 команд УПЛ, которые не играют в еврокубках на данный момент. Но Бартуловичу стоит отыскать баланс – ставка на звездные трансферы с первой попытки не сыграла на максимум.

История встреч


Футбольные пути «Кривбасс» и «Металлиста 1925» ранее пересекались четыре раз в рамках УПЛ – 3 победы криворожцев против одной у «желто-синих». Разница голов – 8:3. Крупнейшая победа «красно-белых» – 3:0 (2024), харьковчан – 2:0 (2022).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого, который на своем счету имеет уже 80 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Евгений Цибулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченком и Анастасией Романюк. У Копиевского есть опыт проведения матчей с участием «Кривбасса» – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 6 раз – 3 победы, 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Бандейра, Задерака – Мендоза, Парако, Микитишин.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Чурко, Калюжный, Калитвинцев – Антюх, Мба, Рашица.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
9 августа 2025 -
13:00
Металлист 1925
Обе забьют 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
КАРАВАЕВ: «Поле было вязкое и мягкое, ноги быстро утомились»
Александр Яцык забил первый гол в официальных матчах за киевское Динамо
ВИВЧАРЕНКО: «Победа над Рухом добавит уверенности перед игрой с Пафосом»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 55
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 01:17 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
07.08.2025, 22:57 26
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем