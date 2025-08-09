В субботу, 9 августа, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс



Прошлый сезон для криворожского «Кривбасса» завершился вместе с концом эпохи главного тренера Юрия Вернидуба в клубе. В квалификацию еврокубков команда так и не попала, хотя и финишировала всего с одним очком отставания от них и финальной напряженной игрой против «Полесья» (1:1). А затем состоялся разговор с тренером, по итогам которого планы развития проекта поменялись, и Вернидуб не чувствовал в себе уверенности начинать эту самую новую страницу в истории «красно-белых».

После него на должность главного тренера пригласили нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, которого в нашем футболе знают в качестве архитектора фундамента нынешней академии донецкого «Шахтера», тренера, который показал отличные результаты в «Заре», однако затем провалился с основной командой «горняков», а также… с харьковским «Металлистом 1925». Именно на ван Леувена планировали делать ставку в контексте возвращения в УПЛ после сезона в Первой лиге, однако что-то вновь пошло не так, и до финальной точки через плей-офф команду выводил уже Александр Чижов.

Сам же ван Леувен летом оказался в «Кривбассе», который ознаменовал новый проект множеством трансферов. И лишь один из новичков команды при этом имеет украинский паспорт – вратарь «Карпат» Александр Кемкин, которому стало тесно во Львове после того, как из Кривого Рога туда перебрался Андрей Клищук. Но это всего лишь аренда игрока «львов», тогда как своего экс-голкипера «Кривбасс» отпустил на полноценной основе. Как и Александра Романчука, Дениса Кузыка, Андрея Понедельника, Юрия Вакулко, Даниэля Сосу, Маттео Аморозо, Оче Очовечи, Максима Лунева и Дмитрия Хомченовского. Эпоха Вернидуба завершилась – тут больше нечего добавить.

При этом криворожцы совершили достаточно много новых трансферов, а потом по горячим следам и с дебютантами в стартовом составе попробовали взять на абордаж «Колос» в Ковалевке минувшими выходными. Неудачно – поражение 1:2, которое лишь по счету намекает, что в той игре была какая-то напряженная борьба. На самом же деле сыгранности у «Кривбасса» не было и вовсе. И вряд ли за неделю она волшебным образом откуда-то должна появиться. А ван Леувен тем временем встречается с бывшей командой – своего тренера было бы неплохо поддержать игрокам.

Металлист 1925



Всего около полутора лет разделяет момент, когда харьковский «Металлист 1925» находился на грани банкротства и его нынешнее состояние, когда без особых стеснений болельщики говорят о возможных еврокубках уже после первого сезона с момента возвращения в УПЛ. А иначе вокруг команды с достаточно богатыми владельцами, которые специализируются на торговле криптовалютой, быть попросту не может. Главное, чтобы и планы развития харьковчан из «цифры» вовремя перетянули в реальный мир.

Потому что в первом туре игра команды Младена Бартуловича против киевской «Оболони» была явно недостаточно мотивирующей. Ничья 0:0, и при этом «1925» с позиции явного фаворита пары выглядел в атаке куда менее интересно, чем соперники, у которых возможности значительно меньше. При этом за «желто-синих» дебютировало экс-трио «Александрии» Шабанов – Калюжный – Мартинюк, экс-дуэт «Ворсклы» Павлюк – Крупский, а также Антюх в качестве экс-игрока «Зари». Эти футболисты видели в УПЛ достаточно на своем веку, но привести к победе команду с первой попытки не смогли.

А посему для Бартуловича выезд в явно не чужой для него Кривой Рог также будет иметь для хорвата особое значение. От «Металлиста 1925» будут ожидать подтверждения высоких амбиций и заявки на погоню за лидерами нашего чемпионата уже сейчас. Соответствует ли такой задаче команда из Харькова? Ее составу могли бы позавидовать 12 из 16 команд УПЛ, которые не играют в еврокубках на данный момент. Но Бартуловичу стоит отыскать баланс – ставка на звездные трансферы с первой попытки не сыграла на максимум.

История встреч



Футбольные пути «Кривбасс» и «Металлиста 1925» ранее пересекались четыре раз в рамках УПЛ – 3 победы криворожцев против одной у «желто-синих». Разница голов – 8:3. Крупнейшая победа «красно-белых» – 3:0 (2024), харьковчан – 2:0 (2022).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого, который на своем счету имеет уже 80 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Евгений Цибулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченком и Анастасией Романюк. У Копиевского есть опыт проведения матчей с участием «Кривбасса» – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 6 раз – 3 победы, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Бандейра, Задерака – Мендоза, Парако, Микитишин.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Чурко, Калюжный, Калитвинцев – Антюх, Мба, Рашица.