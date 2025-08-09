Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это большая ошибка игрока международного уровня»

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен провел пресс-конференцию после победы над Металлистом 1925 (2:0) в матче второго тура УПЛ 2025/26:

– Я считаю, что мы начали немного нервно в первые 10 минут. Да, допустили ошибки в обороне, которые привели к моментам у наших ворот. Мы начали входить в игру уже более-менее позже благодаря моментам Мендозы и Микитышина. Результатом чего позже стал фантастический гол от Мендозы. У нас были еще некоторые возможности уже после первого гола, но и соперник мог забивать.

В целом команда держала организацию игры до конца первого тайма и продолжила ее держать после начала второго. Мы пересмотрели некоторые моменты в перерыве с игроками и подкорректировали ошибки. Команда продолжила удачно обороняться и осуществлять свои атаки. Как результат: Мендоза отобрал мяч и не стал бить сам – отдал передачу на Парако, и мы забили второй гол.

Что касается удаления Бандейры, то это большая ошибка игрока международного уровня. Мы должны лучше держать себя под контролем. В целом сумели победить и сыграли «на ноль» – это фантастическая работа от команды. Мы работали как единое целое.

– Очень рады вас видеть в Кривом Роге. Спасибо, что согласились возглавить наш славный клуб «Кривбасс». Советовались с Вернидубом, когда ехали к нам? И второй вопрос: за что получили желтую карточку?

– Нет, с Вернидубом не контактировал. Что касается предупреждения, то я вышел за пределы технической зоны. Из-за этого получил желтую карточку.

– Был ли этот матч для вас особенным, ведь вы тренировали «Металлист 1925» в прошлом?

– Я отвечу так: команда очень изменилась с того времени. Осталось три-четыре футболиста, с которыми я работал. По игре: мы фокусировались на нашем плане, как будем играть против соперника. И я считаю, что наш план сработал.

– Что вы хотели бы улучшить в игре «Кривбасса» в дальнейшем?

– Конечно, есть некоторые моменты, которые нам нужно улучшать. Например, это общение, коммуникация между украинскими игроками и игроками из других стран. После этого придет лучшее взаимопонимание между ними, что будет полезно для нас на поле.

– Патрик, скажите, какая задача стоит перед командой на сезон?

– Конечно, у нас очень молодой состав и одной из задач для нас является развитие этих футболистов. У нас есть такие футболисты, как Каменский, Шевченко, Мулик. Считаю, что они очень много работают над собой, чтобы быть частью команды, частью основного состава. Мы будем помогать им развиваться. Сам для себя я ставлю в первую очередь задачу достигать как можно более высоких мест в чемпионате и играть стабильно. Да, для этого нужно некоторое время, но мы будем упорно работать, чтобы все получилось.