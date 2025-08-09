Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
09.08.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 01:05 |
12
0

Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

09 августа 2025, 01:05 |
12
0
Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 9-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Чемпионат для обеих команд с новыми тренерами во главе начался достаточно сложно. «Кривбас» проиграл «Колосу» в первой игре при Патрике ван Леувене (1:2), а «Металлист 1925» с Младеном Бартуловичем во главе так и не смог раскрыть оборону «Оболони» (0:0). И теперь этим клубами предстоит встретиться в Кривом Роге, после чего картина на старте сезона для них будет уже более очевидной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
9 августа 2025 -
13:00
Металлист 1925
Обе забьют 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос
Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории УПЛ
Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
Футбол | 08 августа 2025, 23:23 0
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером
18-летний новичок принес Челси победу в спарринге с Байером

Голами у синих отличились Эстевао и Жоао Педро

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 7
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Футбол | 08.08.2025, 03:24
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем