В субботу, 9-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Чемпионат для обеих команд с новыми тренерами во главе начался достаточно сложно. «Кривбас» проиграл «Колосу» в первой игре при Патрике ван Леувене (1:2), а «Металлист 1925» с Младеном Бартуловичем во главе так и не смог раскрыть оборону «Оболони» (0:0). И теперь этим клубами предстоит встретиться в Кривом Роге, после чего картина на старте сезона для них будет уже более очевидной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.