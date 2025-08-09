Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0. Голы венесуэльцев. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кривбасс
09.08.2025 13:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0. Голы венесуэльцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0. Голы венесуэльцев. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

В субботу, 9 августа, проходил матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играли на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Криворожская команда добыла победу с голами венесуэльцев Мендосы и Парако. На 75-й минуте Бандейра получил красную карточку.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Мендоса, 40, Парако, 65

Удаление: Бандейра, 75

События матча

74’
Рафаэл Бандейра (Кривбасс) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Кривбасс).
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Глейкер Мендоса
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
