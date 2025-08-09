В субботу, 9 августа, проходил матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды играли на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Криворожская команда добыла победу с голами венесуэльцев Мендосы и Парако. На 75-й минуте Бандейра получил красную карточку.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Мендоса, 40, Парако, 65

Удаление: Бандейра, 75