Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 проиграл Кривбассу
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 20:33 | Обновлено 09 августа 2025, 20:35
Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 проиграл Кривбассу

Наставник харьковской команды провел пресс-конференцию после матча 2-го тура УПЛ (0:2)

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович провел пресс-конференцию после поражение Кривбассу в матче второго тура УПЛ 2025/26 (0:2) и пояснил причины фиаско:

«Мы очень расстроены таким счетом, потому что считаю, что команда заслуживала большего. Особенно в первой половине матча у нас были моменты, которые мы не реализовали, хотя должны были выходить вперед и закрывать этот матч в первом тайме. Однако команда этого не сделала, «Кривбасс» наказал нас за ошибки, поэтому итоговый результат на табло.

Защищается вся команда. При первом голе, после вброса из-за боковой они развернули атаку, Мендоса хорошо сработал и забил гол. Второй мяч, да, ошибка защитников, но я не хочу никого обвинять, нельзя говорить, что какой-то один игрок ответственен за это поражение. Мы команда, мы вместе выигрываем и проигрываем, понимаете? Точно так же, как мы вместе атакуем и защищаемся.

Я считаю, что первая половина матча была очень хорошей в нашем исполнении. Даже второй тайм мы хорошо начали, у нас были моменты, но нам не удавалось их реализовать. Нужно работать дальше, много новых игроков, новый тренерский штаб, все это нужно объединить».

Младен Бартулович Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: ФК Металлист 1925
