  ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
Саудовская Аравия
09 августа 2025, 23:07 | Обновлено 09 августа 2025, 23:14
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро

Дарвин Нуньес подписал контракт с саудовской командой на три года

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
ФК Аль-Хиляль. Дарвин Нуньес

Саудовский клуб Аль-Хиляль подписал 26-летнего уругвайского форварда Дарвина Нуньеса из английского Ливерпуля.

Контракт рассчитан на три года. Сообщается, что саудовцы отдали мерсисайдцам 65 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы.

Нуньес присоединился к команде на учебно-тренировочных сборах в Германии.

В сезоне 2024/25 Дарвин провел 47 матчей в футболке Ливерпуля во всех турнирах и отметился семью голами, а также отдал пять ассистов.

Аль-Хиляль проведет следующий матч 10 августа – это будет товарищеский поединок против швейцарской команды Арау. Вполне возможно, что Дарвин дебютирует за саудовский коллектив.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
