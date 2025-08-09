ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
Дарвин Нуньес подписал контракт с саудовской командой на три года
Саудовский клуб Аль-Хиляль подписал 26-летнего уругвайского форварда Дарвина Нуньеса из английского Ливерпуля.
Контракт рассчитан на три года. Сообщается, что саудовцы отдали мерсисайдцам 65 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы.
Нуньес присоединился к команде на учебно-тренировочных сборах в Германии.
В сезоне 2024/25 Дарвин провел 47 матчей в футболке Ливерпуля во всех турнирах и отметился семью голами, а также отдал пять ассистов.
Аль-Хиляль проведет следующий матч 10 августа – это будет товарищеский поединок против швейцарской команды Арау. Вполне возможно, что Дарвин дебютирует за саудовский коллектив.
𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025
