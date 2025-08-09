Сняли проклятие. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр

Наконец-то это свершилось: ЛНЗ прервал свою безвыигрышную серию в рамках УПЛ, которая длилась с 16 марта. Это произошло в поединке против новичка элиты «Эпицентра».

По сравнению со стартовыми матчами нового сезона, оба тренера прибегли к минимальным ротациям: Пономарёв вместо Драмбаева и Кушниренко, в этом поединке выпустил Эйнела и Ноникашвили. У «Эпицентра» Янакова поменял Бандеру.

С первых минут встречи хозяева сразу захватили инициативу в свои руки. Уже в первом тайме половина состава ЛНЗ имела свои возможности отличиться голом. Свои моменты имели Пасич, Соареш, Ноникашвили, Беннетт, Ассинор и Яшари. Однако для гола не хватало либо точности, либо силы удара. Лишь ближе к экватору, фортуна наградила ЛНЗ пенальти: Яшари пасом в разрез нашел в чужой штрафной Ассинора, которого сбил Билык. Сначала Кубряк проигнорировал эпизод, однако после подсказки арбитра на VAR указал на отметку. К мячу подошел Яшари, который очень неудачно пробил пенальти, но косовару повезло с отскоком, после которого игрок уже отправил мяч в сетку.

После гола, подопечные Пономарёва продолжали форсировать события на футбольном поле, где после удара Соареша гостей спасла перекладина, а под занавес тайма, один на один выбегал Ассинор, однако первый удар ганца парировал Билык, а на добивании форвард пробил выше. У «Эпицентра» в первой половине игры разве что можно отметить попытку пробить Сифуэнтеса, которую даже к опасным вряд ли можно занести.

Во втором тайме хозяева также выглядели активнее, и что интересно, в течение второго тайма в ворота «Эпицентра» влетело 3 мяча, но ни один из них не был засчитан из-за офсайда. Из моментов выделим удар Танковского, после которого Билык совершил сейв, и попытку выйти один на один от эксгравца каменец-подольской команды Даниила Кравчука, не попавшего в левый угол.

У гостей по настоящему голевой момент имел Янаков, который прямым ударом со штрафного чуть не попал в дальний верхний угол. Полумомент для взятия ворот имели Климец, Миронюк и Борячук, однако если удары первых двух принимала на себя оборона ЛНЗ, то Андрею никто не мешал точно пробить, но форвард выстрелил выше цели.

В итоге черкасскому клубу удалось прервать неудачную серию без побед, которая насчитывала почти 5 месяцев.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

ЛНЗ – «Эпицентр» - 1:0

На 22 минуте Яшари не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Пасич, 87, Кравчук, 90+1 – Григоращук, 79

ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Дидык, Муравский, Пасич – Ноникашвили – Беннетт, Яшари (Горин, 81), Танковский (Рябов, 59), Соареш (Проспер, 59) – Ассинор (Кравчук, 69)

«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Мороз (Сидун, 81), Танчик – Кош, Запорожец (Демченко, 81) – Бендера (Беженарь, 46), Сифуэнтес (Янаков, 71), Миронюк – Борячук (В. Кристин, 90+1)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 18 (8) – 12 (2)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 6 – 0

ЛНЗ – ЭПИЦЕНТР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C