ЛНЗ Черкассы

Во втором туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026, В субботу, 9 августа, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Эпицентр». Данные команды начали сезон не так удачно, поэтому в очной встрече будут выявлять, кто сильнее.

ЛНЗ

Новый сезон под руководством Виталия Пономарёва ЛНЗ открыл безголевой ничьей в игре против «Зари». И даже несмотря на то, что «сиреневые» не проиграли, их безвыигрышная серия составляет уже 10 поединков подряд, из которых 7 раз ЛНЗ делил очки.

В том матче свой убойный шанс забивать имел новичок команды Денис Кузык, промах которого стоил ЛНЗ трех очков. Сам игрок в послематчевом комментарии отметил, что в этом моменте ему не удалось подобрать ногу, чтобы попасть в пустой угол.

Пономарев же не до конца остался доволен результатом, объяснив это отсутствием целостной игры в исполнении его подопечных. Однако наставник подчеркнул, что команда будет от матча к матчу прибавлять. А идеальной возможностью в этом убедиться станет поединок против новичка элиты «Эпицентра», с которым черкасчане пересекались в Первой и во Второй лигах.

Эпицентр

Наверное, вся Хмельниччина ждала этого момента, когда впервые с 1995 года команда, представляющая вышеупомянутый регион, снова сыграет в рамках УПЛ. Чемпион прошлого сезона Первой лиги «Эпицентр» в дебютном для себя матче в элите, пришлось противостоять «Шахтёру», где сразу многие прогнозировали легкую победу «горняков». Однако не тут-то было: «Эпицентр» на протяжении всего матча сдерживал натиск одного из лидеров отечественного чемпионата, да и сам пытался огрызаться опасными контрвыпадами.

Однако все старания команды перечеркнули пропущенный гол в концовке игры, из-за чего «Эпицентр» не смог сотворить сенсацию. Но за этот поединок игрокам и тренеру точно не должно быть стыдно. Тому подтверждение попадания кипера команды Олега Билыка в символическую сборную 1-го тура. Сами же футболисты заявляют, что они будут двигаться дальше и прогрессировать.

На очереди у «Эпицентра» поединок против ЛНЗ, где хмельничанам очень важно будет получить хотя бы один зачетный пункт.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 4 матча, где были зафиксированы 3 победы ЛНЗ и ничья. Разница забитых мячей составляет 7:2 в пользу черкасского клуба.

Прогноз на противостояние

У обеих команд общим являются два факта: первый – ЛНЗ и «Эпицентр» еще не побеждали в новому сезоне, а второй – 0 в графе забитые мячи. К тому же для черкасчан этот матч важен, потому что они уже 10 матчей не знают вкуса побед, а сейчас при родных болельщиках, у ЛНЗ появилась прекрасная возможность прервать неудачную серию. К тому же уверенность в положительном результате вселяет беспроигрышная серия в очных встречах против «Эпицентра» (3 победы и ничья). Прогнозируем, что в этом матче победа достанется хозяевам.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Ледвий, Драмбаев, Муравский, Дидык, Пасич, Ноникашвили, Рябов, Яшари, Соареш, Кузык, Ассинор

«Эпицентр»: Билык, Климец, Григоращук, Мороз, В. Кристин, Коч, Демченко, Запорожец, Беженарь, Сифуэнтес, Борячук