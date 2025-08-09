Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
09.08.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 03:11 | Обновлено 09 августа 2025, 03:14
ЛНЗ – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Фк Эпицентр

В субботу, 9 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Не так удачно складываются результаты ЛНЗ в последних поединках: команда вроде бы не проигрывает, но и выиграть не удается уже четыре с лишним месяца. За этот период безвыигрышная серия в пассиве черкасского клуба добежала до десяти поединков подряд. В новом сезоне УПЛ команда при новом тренере (им стал экс-тренер «Руха» Виталий Пономарёв) стартовала с уже привычной ничьей в поединке с «Зарей».

«Эпицентр» в дебютном сезоне УПЛ сразу в первом туре был «брошен под танк» под названием «Шахтёр». Однако, как оказалось, обновленным «горнякам» под руководством Турана было не так просто играть против новичка элиты, пропустившего всего один гол и то, за 15 минут до завершения встречи. За этот проигрыш Нагорняк вряд ли может упрекнуть своих подопечных, а потому в следующем матче «Эпицентр» попытается дать бой ЛНЗ, с которым не так давно играл в низших дивизионах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
9 августа 2025 -
15:30
Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Виталий Пономарев Сергей Нагорняк текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
