ЛНЗ Черкассы

В субботу, 9 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Не так удачно складываются результаты ЛНЗ в последних поединках: команда вроде бы не проигрывает, но и выиграть не удается уже четыре с лишним месяца. За этот период безвыигрышная серия в пассиве черкасского клуба добежала до десяти поединков подряд. В новом сезоне УПЛ команда при новом тренере (им стал экс-тренер «Руха» Виталий Пономарёв) стартовала с уже привычной ничьей в поединке с «Зарей».

«Эпицентр» в дебютном сезоне УПЛ сразу в первом туре был «брошен под танк» под названием «Шахтёр». Однако, как оказалось, обновленным «горнякам» под руководством Турана было не так просто играть против новичка элиты, пропустившего всего один гол и то, за 15 минут до завершения встречи. За этот проигрыш Нагорняк вряд ли может упрекнуть своих подопечных, а потому в следующем матче «Эпицентр» попытается дать бой ЛНЗ, с которым не так давно играл в низших дивизионах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.