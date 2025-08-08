ЛНЗ Черкассы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЛНЗ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура чемпионата Украины

ФК ЛНЗ

9 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Эпицентром. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.

В первом туре ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с Зарей, а Эпицентр уступил Шахтеру с результатом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

ЛНЗ – Эпицентр. Матч чемпионата Украины

