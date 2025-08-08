ЛНЗ Черкассы

09.08.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига08 августа 2025, 14:25 | Обновлено 08 августа 2025, 14:37
9
0
ЛНЗ – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч второго тура чемпионата Украины
08 августа 2025, 14:25 | Обновлено 08 августа 2025, 14:37
9
0
9 августа в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Эпицентром. Это встреча 2-го тура нового сезона УПЛ.
В первом туре ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с Зарей, а Эпицентр уступил Шахтеру с результатом 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
ЛНЗ – Эпицентр. Матч чемпионата Украины
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2025, 13:51 0
Подопечные Руслана Ротаня сыграли тактически грамотно
Бокс | 08 августа 2025, 09:55 1
Президент WBO Густаво Оливерье высказался о возможном бое с Паркером
Футбол | 08.08.2025, 07:01
Футбол | 08.08.2025, 07:30
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 08:37 2
07.08.2025, 09:53 6
06.08.2025, 19:57 1
06.08.2025, 08:48 32
07.08.2025, 09:40 3
06.08.2025, 09:40 1
06.08.2025, 11:58 137
06.08.2025, 14:52 1