Копа Америка-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Кубок Америки по футболу состоится в США с 21 июня по 14 июля
С 21 июня по 14 июля 2024 года на 14 стадионах в 14 городах 11 штатов США пройдут матчи финальной части Копа Америка-2024.
В групповом раунде примут участие 16 национальных сборных, которые распределены на четыре группы по четыре команды.
Групповой этап
Команды, занявшие первые и вторые места выйдут в четвертьфинал.
Группа А
21.06 – 03:00 – Аргентина – Канада
22.06 – 03:00 – Перу – Чили
26.06 – 01:00 – Перу – Канада
26:06 – 04:00 – Чили – Аргентина
30.06 – 03:00 – Аргентина – Перу
30.06 – 03:00 – Канада – Чили
Группа В
23.06 – 01:00 – Эквадор – Венесуэла
23.06 – 04:00 – Мексика – Ямайка
27.06 – 01:00 – Эквадор – Ямайка
27.06 – 04:00 – Венесуэла – Мексика
01.07 – 03:00 – Мексика – Эквадор
01.07 – 03:00 – Ямайка – Венесуэла
Группа С
24.06 – 01:00 – США – Боливия
24.06 – 04:00 – Уругвай – Панама
28.06 – 01:00 – Панама – США
28.06 – 04:00 – Уругвай – Боливия
02.07 – 04:00 – США – Уругвай
02.07 – 04:00 – Боливия – Панама
Группа D
25.06 – 01:00 – Колумбия – Парагвай
25.06 – 04:00 – Бразилия – Коста-Рика
29.06 – 01:00 – Колумбия – Коста-Рика
29.06 – 04:00 – Парагвай – Бразилия
03.07 – 04:00 – Бразилия – Колумбия
03.07 – 04:00 – Коста-Рика – Парагвай
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