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Кубок Америки
20 мая 2024, 14:32 | Обновлено 20 мая 2024, 14:33
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Копа Америка-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Кубок Америки по футболу состоится в США с 21 июня по 14 июля

20 мая 2024, 14:32 | Обновлено 20 мая 2024, 14:33
220
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Копа Америка-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Getty Images/Global Images Ukraine

С 21 июня по 14 июля 2024 года на 14 стадионах в 14 городах 11 штатов США пройдут матчи финальной части Копа Америка-2024.

В групповом раунде примут участие 16 национальных сборных, которые распределены на четыре группы по четыре команды.

Групповой этап

Команды, занявшие первые и вторые места выйдут в четвертьфинал.

Группа А

21.06 – 03:00 – Аргентина – Канада

22.06 – 03:00 – Перу – Чили

26.06 – 01:00 – Перу – Канада

26:06 – 04:00 – Чили – Аргентина

30.06 – 03:00 – Аргентина – Перу

30.06 – 03:00 – Канада – Чили

Группа В

23.06 – 01:00 – Эквадор – Венесуэла

23.06 – 04:00 – Мексика – Ямайка

27.06 – 01:00 – Эквадор – Ямайка

27.06 – 04:00 – Венесуэла – Мексика

01.07 – 03:00 – Мексика – Эквадор

01.07 – 03:00 – Ямайка – Венесуэла

Группа С

24.06 – 01:00 – США – Боливия

24.06 – 04:00 – Уругвай – Панама

28.06 – 01:00 – Панама – США

28.06 – 04:00 – Уругвай – Боливия

02.07 – 04:00 – США – Уругвай

02.07 – 04:00 – Боливия – Панама

Группа D

25.06 – 01:00 – Колумбия – Парагвай

25.06 – 04:00 – Бразилия – Коста-Рика

29.06 – 01:00 – Колумбия – Коста-Рика

29.06 – 04:00 – Парагвай – Бразилия

03.07 – 04:00 – Бразилия – Колумбия

03.07 – 04:00 – Коста-Рика – Парагвай

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Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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