Кубок Америки20 июня 2024, 12:39 |
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Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 22 июня и стартует в 03:00
20 июня 2024, 12:39 |
19
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22 июня в 03:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Чили.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Перу и Чили, играют Аргентина и Канада.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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