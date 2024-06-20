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Кубок Америки
Перу
22.06.2024 03:00 - : -
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
20 июня 2024, 12:39 |
19
0

Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 22 июня и стартует в 03:00

20 июня 2024, 12:39 |
19
0
Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Перу – Чили

22 июня в 03:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Перу и Чили, играют Аргентина и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Америки 2024 сборная Чили по футболу сборная Перу по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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