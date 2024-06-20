22 июня в 03:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Перу и Чили, играют Аргентина и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Перу – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция