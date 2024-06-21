Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Кубок Америки
Перу
22.06.2024 03:00 - : -
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
21 июня 2024, 01:35 | Обновлено 21 июня 2024, 02:24
36
0

Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

21 июня 2024, 01:35 | Обновлено 21 июня 2024, 02:24
36
0
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня на «AT&T Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Перу

Команда считается одним из небольших исключений, когда даже в Южной Америке есть не сильные коллективы. Достаточно сказать, что пиком за последние десятилетия был выход на чемпионат мира-2018 - первый такой результат с 1982-го года. Но уже в следующем цикле инки не смогли себя проявить - дошли снова до межконтинентального плей-офф, но на этот раз проиграли. А осенью начало новой квалификации откровенно провалили: взято всего две ничьи, с Парагваем на выезде и с Венесуэлой дома, что означает нахождение вообще на последнем месте в нынешней таблице. Тем важнее проявить себя в Копе Америка, тем более что там как раз последние циклы были успешны: серебро в 2019-м и четвертое место в 2021-м. Сейчас к новому розыгрышу пытаются подойти в оптимальной форме. Получилось в контрольных встречах в марте выиграть у Никарагуа и Доминиканской республикой, а летом после 0:0 с Парагваем против Сальвадора сыграли на победу, но минимальную, 1:0.

Ставки на матч Перу – Чили

Чили

Сборная после удачного отрезка, увенчанного последовательным победами на Копа Америка в 2015-м и 2016-м, начала сдавать. И если невыход Ла Рохи на чемпионат мира-2018 воспринимался как сенсация, то повторная неудача и пролет мимо поездки еще и в Катар, никого уже не удивила. И, кстати, осенний отрезок тоже не наталкивал на оптимизм: в новой квалификации удалось выиграть только как раз у Перу, прибавив к этому пару ничьих. А половина, три из 6 матчей, приносили поражения. В 2024-м году, уже при новом наставнике, Руэде, получилось оформить разгромные победы, по 3:0, с Албанией и Парагваем. Правда, также уступили 0:2, но тогда играли в Марселе, на поле Франции.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках строго чередовались победы сторон. Осенью Ла Роха выиграли дома 2:0.

Прогноз

GGBET верит в чилийцев, но и они тоже сейчас далеки от хорошей форме. Ждем тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Перу
22 июня 2024 -
03:00
Чили
Тотал голов меньше 2.0 1.87 Сделать ставку
По теме:
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Аргентина – Канада. Старт Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
сборная Перу по футболу сборная Чили по футболу Копа Америка прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 20 июня 2024, 07:01 13
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером украинца

ФОТО. Все решило колено. Лучшие моменты матча Испании и Италии
Футбол | 21 июня 2024, 01:03 0
ФОТО. Все решило колено. Лучшие моменты матча Испании и Италии
ФОТО. Все решило колено. Лучшие моменты матча Испании и Италии

На 55-й минуте Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Футбол | 20.06.2024, 20:13
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 58
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 1
Футбол
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 34
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 8
Бокс
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем