22 июня на «AT&T Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Перу

Команда считается одним из небольших исключений, когда даже в Южной Америке есть не сильные коллективы. Достаточно сказать, что пиком за последние десятилетия был выход на чемпионат мира-2018 - первый такой результат с 1982-го года. Но уже в следующем цикле инки не смогли себя проявить - дошли снова до межконтинентального плей-офф, но на этот раз проиграли. А осенью начало новой квалификации откровенно провалили: взято всего две ничьи, с Парагваем на выезде и с Венесуэлой дома, что означает нахождение вообще на последнем месте в нынешней таблице. Тем важнее проявить себя в Копе Америка, тем более что там как раз последние циклы были успешны: серебро в 2019-м и четвертое место в 2021-м. Сейчас к новому розыгрышу пытаются подойти в оптимальной форме. Получилось в контрольных встречах в марте выиграть у Никарагуа и Доминиканской республикой, а летом после 0:0 с Парагваем против Сальвадора сыграли на победу, но минимальную, 1:0.

Ставки на матч Перу – Чили

Чили

Сборная после удачного отрезка, увенчанного последовательным победами на Копа Америка в 2015-м и 2016-м, начала сдавать. И если невыход Ла Рохи на чемпионат мира-2018 воспринимался как сенсация, то повторная неудача и пролет мимо поездки еще и в Катар, никого уже не удивила. И, кстати, осенний отрезок тоже не наталкивал на оптимизм: в новой квалификации удалось выиграть только как раз у Перу, прибавив к этому пару ничьих. А половина, три из 6 матчей, приносили поражения. В 2024-м году, уже при новом наставнике, Руэде, получилось оформить разгромные победы, по 3:0, с Албанией и Парагваем. Правда, также уступили 0:2, но тогда играли в Марселе, на поле Франции.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках строго чередовались победы сторон. Осенью Ла Роха выиграли дома 2:0.

Прогноз

GGBET верит в чилийцев, но и они тоже сейчас далеки от хорошей форме. Ждем тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).