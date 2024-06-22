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Кубок Америки
Перу
22.06.2024 03:00 – FT 0 : 0
Чили
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Кубок Америки
22 июня 2024, 05:15 | Обновлено 22 июня 2024, 05:35
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Сборные Перу и Чили разошлись миром в стартовом туре Кубка Америки

Лидером группы является Аргентина, днем ранее обыгравшая Канаду

22 июня 2024, 05:15 | Обновлено 22 июня 2024, 05:35
110
0
Сборные Перу и Чили разошлись миром в стартовом туре Кубка Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Копа Америка сборная Перу сыграла вничью с Чили (0:0).

Сборные Перу и Чили делят второе место в группе A, у обеих команд – по 1 очку.

Лидером группы является Аргентина (3 очка), днем ранее обыгравшая Канаду (2:0).

Во втором туре Перу сыграет с Канадой, а Чили – с Аргентиной.

Копа Америка 2024. Группа А. 1-й тур

22 июня,AT&T Stadium (Арлингтон, США)

03:00. Перу – Чили – 0:0

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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