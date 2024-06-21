Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор
Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес
В ночь с 20 на 21 июня в Атланте (США) прошел матч открытия Копа Америка 2024.
Сборная Аргентины одержала уверенную победу над командой Канады со счетом 2:0.
Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.
Звездный форвард аргентинцев Лионель Месси записал в свой актив ассист и не реализовал несколько голевых моментов.
В другом матче 1-го тура группы A сыграют Перу и Чили в ночь с 21 на 22 июня.
Копа Америка 2024
1-й тур, 20 июня, Атланта (США)
Аргентина – Канада – 2:0
Голы: Хулиан Альварес, 49, Лаутаро Мартинес, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
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