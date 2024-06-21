В ночь с 20 на 21 июня в Атланте (США) прошел матч открытия Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины одержала уверенную победу над командой Канады со счетом 2:0.

Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

Звездный форвард аргентинцев Лионель Месси записал в свой актив ассист и не реализовал несколько голевых моментов.

В другом матче 1-го тура группы A сыграют Перу и Чили в ночь с 21 на 22 июня.

Копа Америка 2024

1-й тур, 20 июня, Атланта (США)

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Хулиан Альварес, 49, Лаутаро Мартинес, 88

Видео голов и обзор матча