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Аргентина
21.06.2024 03:00 – FT 2 : 0
Канада
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Кубок Америки
21 июня 2024, 13:47 | Обновлено 21 июня 2024, 14:16
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0

Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор

Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес

21 июня 2024, 13:47 | Обновлено 21 июня 2024, 14:16
505
0
Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь с 20 на 21 июня в Атланте (США) прошел матч открытия Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины одержала уверенную победу над командой Канады со счетом 2:0.

Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

Звездный форвард аргентинцев Лионель Месси записал в свой актив ассист и не реализовал несколько голевых моментов.

В другом матче 1-го тура группы A сыграют Перу и Чили в ночь с 21 на 22 июня.

Копа Америка 2024

1-й тур, 20 июня, Атланта (США)

Аргентина – Канада 2:0

Голы: Хулиан Альварес, 49, Лаутаро Мартинес, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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