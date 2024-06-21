МЕССИ: «Я не обращаю внимания на рекорды, а просто наслаждаюсь турниром»

Капитан сборной Аргентины – Лионель Месси прокомментировал игру против Канады, которая состоялась сегодня ночью в рамках первого тура Копа Америка 2024



Матч завершился со счётом 2:0 в пользу сборной Аргентины. Лионель отметился ассистом на 88 минуте, а также установил очередной рекорд.

«Мы знали, что они будут играть таким образом, это сложная команда, физически сильная, у них очень быстрые и интенсивные игроки. Важно, что наша команда начали с победы. Команда всегда пытается играть одинаково, независимо от состояния поля, это наш стиль игры, и мы стараемся его придерживаться.

Но сегодня состояние газона оставляло желать лучшего, из-за чего нам нужно было быть очень точными, порой требовалось больше времени на обработку или точные передачи. Это немного усложнило задачу. Совокупность факторов сделала матч трудным, но главное, что мы выиграли. Нам повезло забить гол в начале второго тайма, после него мы получили спокойствие, у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход матча.

Счастлив продолжать участвовать в ещё одном официальном соревновании со сборной. Я всегда говорю, что не обращаю внимания на рекорды, а просто наслаждаюсь турниром. Ещё раз повторюсь: главное то, что мы начали с победы», – заявил Месси в послематчевом интервью.



Ночью 21 июня с матча Аргентина – Канада стартовала Копа Америка 2024. Важно отметить, что Аргентина является действующим победителем турнира.