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Аргентина
21.06.2024 03:00 – FT 2 : 0
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Кубок Америки
21 июня 2024, 05:20 | Обновлено 21 июня 2024, 05:25
155
1

Голы Альвареса и Лаутаро. Аргентина переиграла Канаду

В матче-открытии Копа Америка уверенную победу одержали чемпионы мира

21 июня 2024, 05:20 | Обновлено 21 июня 2024, 05:25
155
1
Голы Альвареса и Лаутаро. Аргентина переиграла Канаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Параллельно с чемпионатом Европы теперь будет проходить и Копа Америка 2024 года. В матче-открытии турнира встречались Аргентина и Канада, игра закончилась победой «альбиселестес» со счетом 2:0.

Копа Америка 2024. 1 тур

Аргентина – Канада – 2:0

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 89), Ромеро, Мартинес, Акунья (Тальяфико, 89), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мак Аллистер, Паредес (Отаменди, 77), Де Поль, Месси, Альварес (Лаутаро, 76).

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис, Бьюкенен (Шаффелбург, 59), Эуштакиу, Коне (Осорио, 85), Ларин (Ларейя, 80), Дэвид, Миллар (Расселл-Роу, 85).

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Falko
В Аргентини серйозний такий склад. Напр., Гарначо навіть на заміну не випустили.
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