Голы Альвареса и Лаутаро. Аргентина переиграла Канаду

Параллельно с чемпионатом Европы теперь будет проходить и Копа Америка 2024 года. В матче-открытии турнира встречались Аргентина и Канада, игра закончилась победой «альбиселестес» со счетом 2:0.

Копа Америка 2024. 1 тур

Аргентина – Канада – 2:0

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 89), Ромеро, Мартинес, Акунья (Тальяфико, 89), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мак Аллистер, Паредес (Отаменди, 77), Де Поль, Месси, Альварес (Лаутаро, 76).

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис, Бьюкенен (Шаффелбург, 59), Эуштакиу, Коне (Осорио, 85), Ларин (Ларейя, 80), Дэвид, Миллар (Расселл-Роу, 85).