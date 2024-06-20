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20 июня 2024, 03:22 |
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Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

20 июня 2024, 03:22 |
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Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

21 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда подошла к турниру в статусе, как в боксе, обладателя двух поясов: она последовательно при Лионеле Скалони победила на прошлой Копа Америка и, наконец-то, чемпионате мира. Конечно же, голод к трофеям уже наконец-то удовлетворили, но, с другой стороны, теперь есть громадная уверенность в своих силах и высокий общий класс. Его подтверждали осенью, на старте новой квалификации (хотя без осечки в виде 0:2 дома с Уругваем), и продолжили делать это уже в 2024-м году, пусть и в товарищеском формате. Гватемалу накануне турнира разгромили 4:1. Причем тогда Месси явно жалели, с учетом возраста и травматичности - посмотрим, будет ли он в стартовом составе на матч-открытие.

Ставки на матч Аргентина – Канада

Канада

Сборная очень долго была аутсайдером даже по меркам КОНКАКАФ. Но смогла выстрелить в рамках прошлого цикла, когда первой из всех представителей Северной Америки квалифицировалась на чемпионат мира. Мундиаль в Катаре, впрочем, показал, что против по-настоящему серьезных оппонентов Дэвис и компания были откровенно слабы. Но впереди следующий такой форум, и на домашнем чемпионате мира кленовые листья точно захотят хотя бы наконец-то победить, а то и в плей-офф выйти. Сейчас они примут участие в расширенном варианте Копа Америка. Право сыграть там добыли, обыграв в специальном поединке Тринидад и Тобаго. Перед началом турнира канадцы провели пару товарищеских матчей, которые сложились довольно противоречиво. Если голландцам в Роттердаме проиграли 0:4, то с французами в Бордо была уже престижная для аутсайдера пары нулевая ничья.

Статистика личных встреч

Единственный раз сборные играли товарищеский поединок в 2010-м году. Тогда явно сильнее были альбиселестес, сумев выиграть 5:0.

Прогноз

GGBET не верит, что номинальные гости даже за ничью смогут побороться. Согласимся и поставим на Месси и компанию с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
21 июня 2024 -
03:00
Канада
Победа Аргентины с форой (-1.5) 1.909 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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