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Кубок Америки
20 июня 2024, 04:20 |
79
0

Аргентина – Канада. Старт Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы А Копа Америка 2024

20 июня 2024, 04:20 |
79
0
Аргентина – Канада. Старт Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В Атланте (США, штат Джорджия) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в ночь на 21 июня в 03:00 пройде стартовый матч 1-го тура Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Аргентинцы в июне перед крупным турниром победили Эквадор (1:0) и обыграли Гватемалу (4:1).

А канадцы провели спарринги с Нидерландами (0:4) и Францией (0:0).

В группе А Аргентина и Канада также сыграют с Чили и Перу.

Аргентина – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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