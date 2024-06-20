В Атланте (США, штат Джорджия) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в ночь на 21 июня в 03:00 пройде стартовый матч 1-го тура Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Канады.

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Аргентинцы в июне перед крупным турниром победили Эквадор (1:0) и обыграли Гватемалу (4:1).

А канадцы провели спарринги с Нидерландами (0:4) и Францией (0:0).

В группе А Аргентина и Канада также сыграют с Чили и Перу.

Аргентина – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.