Аргентина – Канада. Старт Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы А Копа Америка 2024
В Атланте (США, штат Джорджия) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в ночь на 21 июня в 03:00 пройде стартовый матч 1-го тура Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Канады.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Аргентинцы в июне перед крупным турниром победили Эквадор (1:0) и обыграли Гватемалу (4:1).
А канадцы провели спарринги с Нидерландами (0:4) и Францией (0:0).
В группе А Аргентина и Канада также сыграют с Чили и Перу.
Аргентина – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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