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Кубок Америки
21 июня 2024, 07:45 | Обновлено 21 июня 2024, 07:49
1171
0

Месси стал двукратным рекордсменом Кубка Америки

Аргентинец установил гвардейский рекорд

21 июня 2024, 07:45 | Обновлено 21 июня 2024, 07:49
1171
0
Месси стал двукратным рекордсменом Кубка Америки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 21 июня за океаном стартовал розыгрыш Кубка Америки.

В первом матче турнира сборная Аргентины выяснила отношения с командой Канады и одержала победу со счетом 2:0.

Матч стал историческим для капитана аргентинской команды Лионеля Месси. В рамках Кубка Америки он появился на поле в 35-й раз – это рекорд соревнований по количеству проведенных поединков.

Кроме этого, Месси стал первым аргентинцем, сыгравший на семи Кубках Америки.

Напомним, сборная Аргентины является 15-кратным победителем Кубка Америки. Столько же побед на турнире в активе и у команды Уругвая. Они делят первое место по этому показателю.

Команда Аргентины является действующим победителем Кубка Америки, завоевав трофей в 2021 году.

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Копа Америка Лионель Месси сборная Аргентины по футболу рекорд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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