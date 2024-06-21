Месси стал двукратным рекордсменом Кубка Америки

В ночь на 21 июня за океаном стартовал розыгрыш Кубка Америки.

В первом матче турнира сборная Аргентины выяснила отношения с командой Канады и одержала победу со счетом 2:0.

Матч стал историческим для капитана аргентинской команды Лионеля Месси. В рамках Кубка Америки он появился на поле в 35-й раз – это рекорд соревнований по количеству проведенных поединков.

Кроме этого, Месси стал первым аргентинцем, сыгравший на семи Кубках Америки.

Напомним, сборная Аргентины является 15-кратным победителем Кубка Америки. Столько же побед на турнире в активе и у команды Уругвая. Они делят первое место по этому показателю.

Команда Аргентины является действующим победителем Кубка Америки, завоевав трофей в 2021 году.