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23.06.2024 01:00 - : -
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Кубок Америки
22 июня 2024, 01:58 |
32
0

Эквадор – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

22 июня 2024, 01:58 |
32
0
Эквадор – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Twitter

23 июня на «Ливайс Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Эквадора встретится со сборной Венесуэлы. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда смогла пробиться на прошлый чемпионат мира, правда, и из группы там не вышла, и расплатилась за применение натурализированного с нарушениями футболиста трехочковым штрафом, что применили уже в новом цикле. Осенью еще и начинали с поражения. Но потом подопечные Феликса Санчеса Баса взяли три победы при паре ничьих, сумев закрепиться в верхней части таблицы. Неплохо, хотя и довольно противоречиво, триколор проводили товарищеские матчи в 2024-м году. Они снова уступили аргентинцам, летом, а еще в марте - и Италии. Но при этом получилось выиграть у более слабых Гватемалы (мартовские 2:0) и Боливии (июньские 3:1). Напоследок перед поездкой на турнир, уже в США, играли с Гондурасом, и одержали там победу со счетом 2:1.

Ставки на матч Эквадор – Венесуэла

Венесуэла

Сборная ни разу так и не пробивалась на чемпионат мира. Ну и в формате Копа Американа было максимум четвертое место, в 2011-м году. На предыдущем турнире было по две ничьих и поражения, и в итоге винные, единственные в своей пятерке, не вышли в плей-офф. Но прошлой осенью подопечные Батисты, начав с поражения в Колумбии, потом дома взяли пару побед при трех ничьих. В марте команда ограничилась ничьей с Гватемалой и поражением с Италией. Но перед Копа Америка местная федерация футбола то ли не смогла, то ли не захотела найти спарринг-партнеров перед турниром. Так что не совсем понятно, в какой форме футболисты (среди которых не будет Росалеса, Мартинеса, Отеро, Морено, Кордобы и Фариньеса) подходят к континентальному чемпионату.

Статистика личных встреч

В прошлом отборочном цикле команды обменялись домашними победами. А в ноябре в Венесуэле они обошлись без голов.

Прогноз

GGBET не верит в номинальных гостей. В этом году они показывали явно более слабый футбол. Ставим на то, что тут все закончится победой трехцветных (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Эквадор
23 июня 2024 -
01:00
Венесуэла
Победа Эквадора 1.82 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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