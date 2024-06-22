23 июня на «Ливайс Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Эквадора встретится со сборной Венесуэлы. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда смогла пробиться на прошлый чемпионат мира, правда, и из группы там не вышла, и расплатилась за применение натурализированного с нарушениями футболиста трехочковым штрафом, что применили уже в новом цикле. Осенью еще и начинали с поражения. Но потом подопечные Феликса Санчеса Баса взяли три победы при паре ничьих, сумев закрепиться в верхней части таблицы. Неплохо, хотя и довольно противоречиво, триколор проводили товарищеские матчи в 2024-м году. Они снова уступили аргентинцам, летом, а еще в марте - и Италии. Но при этом получилось выиграть у более слабых Гватемалы (мартовские 2:0) и Боливии (июньские 3:1). Напоследок перед поездкой на турнир, уже в США, играли с Гондурасом, и одержали там победу со счетом 2:1.

Ставки на матч Эквадор – Венесуэла

Венесуэла

Сборная ни разу так и не пробивалась на чемпионат мира. Ну и в формате Копа Американа было максимум четвертое место, в 2011-м году. На предыдущем турнире было по две ничьих и поражения, и в итоге винные, единственные в своей пятерке, не вышли в плей-офф. Но прошлой осенью подопечные Батисты, начав с поражения в Колумбии, потом дома взяли пару побед при трех ничьих. В марте команда ограничилась ничьей с Гватемалой и поражением с Италией. Но перед Копа Америка местная федерация футбола то ли не смогла, то ли не захотела найти спарринг-партнеров перед турниром. Так что не совсем понятно, в какой форме футболисты (среди которых не будет Росалеса, Мартинеса, Отеро, Морено, Кордобы и Фариньеса) подходят к континентальному чемпионату.

Статистика личных встреч

В прошлом отборочном цикле команды обменялись домашними победами. А в ноябре в Венесуэле они обошлись без голов.

Прогноз

GGBET не верит в номинальных гостей. В этом году они показывали явно более слабый футбол. Ставим на то, что тут все закончится победой трехцветных (коэффициент - 1,82).