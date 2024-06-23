Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед
Сыграны матчи третьего игрового дня турнира
В ночь на 23 июня за океаном состоялись два матча 1-го тура группового турнира розыгрыша Кубка Америки 2024.
Сборная Венесуэлы в большинстве одержала волевую победу над командой Эквадора со счетом 2:1. В другом матче команда Мексики с минимальным преимуществом одолела соперников из Ямайки – 1:0.
Кубок Америки 2024. Группа В. 1-й тур
Эквадор – Венесуэла – 1:2
Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74.
Удален Валенсия, 22 (Эквадор).
Мексика – Ямайка – 1:0
Гол: Артеага, 69.
Así estamos en el Grupo B 👊🏻 pic.twitter.com/c3jPPubvXS— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 23, 2024
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