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Кубок Америки
23 июня 2024, 08:12 | Обновлено 23 июня 2024, 08:26
79
0

Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед

Сыграны матчи третьего игрового дня турнира

23 июня 2024, 08:12 | Обновлено 23 июня 2024, 08:26
79
0
Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 23 июня за океаном состоялись два матча 1-го тура группового турнира розыгрыша Кубка Америки 2024.

Сборная Венесуэлы в большинстве одержала волевую победу над командой Эквадора со счетом 2:1. В другом матче команда Мексики с минимальным преимуществом одолела соперников из Ямайки – 1:0.

Кубок Америки 2024. Группа В. 1-й тур

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74.

Удален Валенсия, 22 (Эквадор).

Мексика – Ямайка – 1:0

Гол: Артеага, 69.

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Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Копа Америка сборная Эквадора по футболу сборная Венесуэлы по футболу сборная Мексики по футболу сборная Ямайки по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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