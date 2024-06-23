Копа Америка 2024. Венесуэла и Мексика стартовали с побед

В ночь на 23 июня за океаном состоялись два матча 1-го тура группового турнира розыгрыша Кубка Америки 2024.

Сборная Венесуэлы в большинстве одержала волевую победу над командой Эквадора со счетом 2:1. В другом матче команда Мексики с минимальным преимуществом одолела соперников из Ямайки – 1:0.

Кубок Америки 2024. Группа В. 1-й тур

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74.

Удален Валенсия, 22 (Эквадор).

Мексика – Ямайка – 1:0

Гол: Артеага, 69.