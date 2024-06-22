23 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Мексики встретится со сборной Ямайки. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Мексика

Команда на прошлом чемпионате мира, впервые почти за пол века, не смогла выйти из группы. Но частично реабилитировались за это, сумев в 2023-м победить в очередной раз в Золотом Кубке КОНКАКАФ. Но при этом в марте было поражение в финале Лиги Наций главному региональному сопернику, США. Да и в товарищеских матчах на этом сборе Эль Три выглядели довольно слабо. Начали с натужной победы против скромной Боливии - там для победы хватило и единственного гола. Но потом был откровенный провал в виде 0:4 против Уругвая. Да и с Бразилией, показав себя заметно лучше и забив дважды, все равно подопечные Хайме Лосано снова проиграли. Причем как: видимо, поверили, что сделали ничейный камбэк, забив свой второй гол на третьей добавленной минуте. Но успели упустить за оставшееся время Эндрика.

Ставки на матч Мексика – Ямайка

Ямайка

Сборная в последнее время активно привлекает игроков с опытом выступлений в Английской Премьер-Лиге. Сейчас очевидно на первых ролях будут Декордова-Рид, Амари Белл, Бэйли, Антонио и Грэй. Это поколение рэгги-бойз периодически добивалось неплохих успехов, дойдя до полуфинала и Золотого Кубка КОНКАКАФ прошлого года, и Лиги Наций, уже этой весной. Кроме того, в июне ямайцы уже успели в рамках отбора на следующий мундиаль выиграть и у Доминиканской республики в родном Кигстоне и у Доминики на выезде. При этом через эти же матчи подопечные Хеймира Хадльгримссона были вынуждены готовиться к Копа Америка - отдохнув чуть больше недели и решив не проводить никаких спаррингов, сейчас команда будет стартовать на экзотическом для себя турнире.

Статистика личных встреч

За 11 последних очных матчей регги-бойз выиграли только однажды. На этом же отрезке мексиканцы победили 6 раз, в том числе 3:0 в полуфинале прошлогодней Копа Америка.

Прогноз

GGBET не верит в номинальных гостей. Все-таки Эль Три - региональный гранд, и ставим на то, что мексиканцы выиграют (коэффициент - 1,61).