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Кубок Америки
Мексика
23.06.2024 04:00 - : -
Ямайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
21 июня 2024, 12:18 |
38
0

Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 23 июня и стартует в 04:00

21 июня 2024, 12:18 |
38
0
Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики

23 июня в 04:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Мексики и Ямайки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Ямайки и Мексики, играют Эквадор и Венесуэла.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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