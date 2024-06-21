23 июня в 04:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Мексики и Ямайки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Ямайки и Мексики, играют Эквадор и Венесуэла.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция