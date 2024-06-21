Кубок Америки21 июня 2024, 12:18 |
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Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 23 июня и стартует в 04:00
21 июня 2024, 12:18 |
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23 июня в 04:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Мексики и Ямайки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Ямайки и Мексики, играют Эквадор и Венесуэла.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Мексика – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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