23 июня в 01:00 в американском городе Санта-Клара состоится матч 1-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Эквадора и Венесуэлы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Эквадора и Венесуэлы, играют Ямайка и Мексика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Эквадор – Венесуэла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция