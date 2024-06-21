Кубок Америки21 июня 2024, 12:09 | Обновлено 21 июня 2024, 13:34
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Эквадор – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 23 июня и стартует в 01:00
21 июня 2024, 12:09 | Обновлено 21 июня 2024, 13:34
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23 июня в 01:00 в американском городе Санта-Клара состоится матч 1-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Эквадора и Венесуэлы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Эквадора и Венесуэлы, играют Ямайка и Мексика.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Эквадор – Венесуэла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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