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Кубок Америки
27 июня 2024, 04:06 |
22
0

Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июня 2024, 04:06 |
22
0
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Панамы встретится со сборной США. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Панама

Команда в 2018-м году дебютировала на чемпионате мира. Но в следующем цикле и американцы смогли отвоевать утраченные в той квалификации позиции, да и Канада вошла в свою футбольную силу - не удивительно, что такую конкуренцию не выдержали. Но все равно канальщики неплохи, что подтвердили на последних региональных турнирах. Они вышли в финал прошлогоднего Золотого Кубка и стали четвертой командой Лиги Наций. Да и в квалификации начали летом с побед над Гайаной и Монсерратом. Правда, Парагваю контрольный поединок проиграли 0:1. А через неделю, уже на Копе, с Уругваем, и вовсе не было шансов даже на ничью. Да, два из трех голов команда пропустила в концовке, но и мяч престижа и вовсе провела аж на четвертой добавленной минуте.

Ставки на матч Панама – США

США

Сборная после провала в позапрошлом отборе вернулась на чемпионат мира в Катаре, и смогла там показать привычно неплохой уровень, выйдя в плей-офф. Да, в прошлом году звездно-полосатые оступились в Золотой Кубке, проиграв как раз Панаме в полуфинале (по пенальти после 1:1). Но это компенсировали победой в Лиге Наций, тем более что там в финале был обыгран 2:0 главный конкурент, Мексика. Да, лето началось с холодного душа в исполнении Колумбии, которая устроила разгром 5:0 будущим хозяевам турнира. Но зато потом компенсировали неудачу, закончив 1:1 с Бразилией. На Копе подопечные Берхгалтера сыграли с более простыми южноамериканцами, Боливией. И оформили уверенные 2:0 уже в первом тайме.

Статистика личных встреч

В отборе на чемпионат мира в Катаре сборные обменялись домашними победами. Успех канальщиков в серии пенальти полуфинала Золотого Кубка-2023 упоминался.

Прогноз

GGBET не верит, что в данной паре что-то будет принципиально меняться - первые продолжат проигрывать, а хозяева турнира - побеждать. Ставим на янки с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Панама
28 июня 2024 -
01:00
США
Фора США (-1) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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