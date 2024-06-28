Сенсация на Копа Америка. США проиграли Панаме
Хозяева турнира статус фаворита матча не подтвердили
В Атланте состоялся матч 2-го тура в группе С Копа Америка 2024 между сборными Панамы и США.
Игра завершилась сенсационной победой панамцев со счетом 2:1.
Американцы, которые были фаворитами поединка, первыми добились успеха, но вскоре футболисты сборной Панамы паритет восстановили. Решающий гол в матче панамцы забили усилиями нападающего Фахардо на 83-й минуте.
Встречу команды доигрывали в неполных составах. На 18-й минуте прямую красную карточку получил игрок США Тимоти Веа – сын легендарного либерийского нападающего Джорджа Веа. А на 88-й минуте у сборной Панамы поле досрочно покинул Карраскилья.
В таблице группы американская команда занимает 2-е место, имея 3 очка. Сборная Панамы располагается на 3-й позиции. 2 июля сборная США сыграет с командой Уругвая, а Панамы проведет матч с Боливией.
Копа Америка 2024. Группа C. 2-й тур
Панама – США – 2:1
Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22
Удалены: Карраскилья, 88 – Веа, 18.
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