Сенсация на Копа Америка. США проиграли Панаме

В Атланте состоялся матч 2-го тура в группе С Копа Америка 2024 между сборными Панамы и США.

Игра завершилась сенсационной победой панамцев со счетом 2:1.

Американцы, которые были фаворитами поединка, первыми добились успеха, но вскоре футболисты сборной Панамы паритет восстановили. Решающий гол в матче панамцы забили усилиями нападающего Фахардо на 83-й минуте.

Встречу команды доигрывали в неполных составах. На 18-й минуте прямую красную карточку получил игрок США Тимоти Веа – сын легендарного либерийского нападающего Джорджа Веа. А на 88-й минуте у сборной Панамы поле досрочно покинул Карраскилья.

В таблице группы американская команда занимает 2-е место, имея 3 очка. Сборная Панамы располагается на 3-й позиции. 2 июля сборная США сыграет с командой Уругвая, а Панамы проведет матч с Боливией.

Копа Америка 2024. Группа C. 2-й тур

Панама – США – 2:1

Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Удалены: Карраскилья, 88 – Веа, 18.