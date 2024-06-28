28 июня в 01:00 в американском городе Атланта состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Панамы и США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Панамы и США, играют Уругвай и Боливия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция