Кубок Америки28 июня 2024, 00:02 |
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Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 28 июня и стартует в 01:00
28 июня 2024, 00:02 |
37
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28 июня в 01:00 в американском городе Атланта состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Панамы и США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе С, кроме Панамы и США, играют Уругвай и Боливия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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