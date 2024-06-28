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Кубок Америки
Панама
28.06.2024 01:00 - : -
США
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
28 июня 2024, 00:02 |
37
0

Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 28 июня и стартует в 01:00

28 июня 2024, 00:02 |
37
0
Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

28 июня в 01:00 в американском городе Атланта состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Панамы и США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Панамы и США, играют Уругвай и Боливия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Панама – США. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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