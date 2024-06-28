Кубок Америки28 июня 2024, 20:47 | Обновлено 28 июня 2024, 21:02
223
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Панама – США – 2:1. Сенсация на Копа Америка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура группы C Копа Америка 2024
28 июня 2024, 20:47 | Обновлено 28 июня 2024, 21:02
223
0
В ночь с 27 на 28 июня состоялся матч 2-го тура группы C Копа Америка 2024.
Сборная Панамы сенсационно обіграла команду США со счетом 2:1.
Копа Америка 2024
Группа C. 2-й тур. Атланта (штат Джорджия, США), 27 июня
Панама – США – 2:1
Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балоган, 22
Удалены: Карраскилья, 88 – Веа, 18.
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
Адальберто Карраскилья (Панама) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Fajardo (Панама).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Blackman (Панама).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США).
18’
Тимоти Веа (США) получает красную карточку.
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