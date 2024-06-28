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Панама
28.06.2024 01:00 – FT 2 : 1
США
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Кубок Америки
28 июня 2024, 20:47 | Обновлено 28 июня 2024, 21:02
223
0

Панама – США – 2:1. Сенсация на Копа Америка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура группы C Копа Америка 2024

28 июня 2024, 20:47 | Обновлено 28 июня 2024, 21:02
223
0
Панама – США – 2:1. Сенсация на Копа Америка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 27 на 28 июня состоялся матч 2-го тура группы C Копа Америка 2024.

Сборная Панамы сенсационно обіграла команду США со счетом 2:1.

Копа Америка 2024

Группа C. 2-й тур. Атланта (штат Джорджия, США), 27 июня

Панама – США – 2:1

Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балоган, 22

Удалены: Карраскилья, 88 – Веа, 18.

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
Адальберто Карраскилья (Панама) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Fajardo (Панама).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Blackman (Панама).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США).
18’
Тимоти Веа (США) получает красную карточку.
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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