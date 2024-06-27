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Кубок Америки
Эквадор
27.06.2024 01:00 – 42 1 : 0
Ямайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 01:00 |
129
0

Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 27 июня и стартует в 01:00

27 июня 2024, 01:00 |
129
0
Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Эквадора

27 июня в 01:00 в американском городе Парадайз состоится матч 2-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Эквадора и Ямайки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Эквадора и Ямайки, играют Венесуэла и Мексика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

14’
ГОЛ ! Автогол забил Кейси Палмер (Ямайка).
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Копа Америка сборная Ямайки по футболу сборная Эквадора по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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