27 июня в 01:00 в американском городе Парадайз состоится матч 2-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Эквадора и Ямайки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Эквадора и Ямайки, играют Венесуэла и Мексика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция