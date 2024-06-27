Чемпионат Европы27 июня 2024, 01:00 |
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Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 27 июня и стартует в 01:00
27 июня 2024, 01:00 |
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27 июня в 01:00 в американском городе Парадайз состоится матч 2-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Эквадора и Ямайки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Эквадора и Ямайки, играют Венесуэла и Мексика.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Эквадор – Ямайка. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
14’
ГОЛ ! Автогол забил Кейси Палмер (Ямайка).
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