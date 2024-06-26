27 июня на «Эллиджент Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Эквадора встретится со сборной Ямайки. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда после чемпионата мира пригласила на пост главного тренера Феликса Санчеса Баса, что работал с национальной сборной Катара, обыгранного там в матче-открытии. Более того, тому еще и нужно было отыграть с новыми подопечными трехочковый штраф за то, что в борьбе за мундиаль-2022 принимал участие футболист, натурализированный с нарушениями. И старт получился неплохим: начав осенью с поражения Аргентине, потом триколор взяли три победы при паре нулевых ничьих. А в 2024-м году успели провести ряд неплохих товарищеских поединков. Они оказались сильнее Гватемалы, Боливии и Гондураса, правда, уступив грандам, Италии и той же Аргентине. На Копе Валенсия и компания стартовали с поединка против Венесуэлы. И, открыв счет в конце первого тайма, неожиданно уступила - все закончилось безвольными 1:2.

Ставки на матч Эквадор – Ямайка

Ямайка

Сборная в последнее время, в том числе за счет активного зазывания звезд АПЛ во главе с Майклом Антонио, добивалась достойных результатов. Это полуфиналист Золотого Кубка КОНКАКАФ и обладатель бронзы последней Лиги Наций. Успели рэгги-бойз начать новый цикл отбора на следующий чемпионат мира. Пока что там получается побеждать, но и соперники откровенно невысокого уровня, что Доминиканская республика, что Доминика. Зато на Копе сразу пришлось играть с одним из фаворитов, по крайней мере, из представителей Северной Америки - Мексикой. Там удалось продержаться более часа, но все же соперник смог провести гол, что и оказался в итоге победных.

Статистика личных встреч

Всего было 3 поединка. После нулевой ничьей в первом эквадорцы выиграли оба следующих матча.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что номинальные хозяева будут безоговорочным фаворитом. Они действительно сильнее, и должны собраться после осечки - ставим на эквадорцев при форе -1 гол (коэффициент - 1,909).