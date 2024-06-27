В ночь с 26 на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В Копа Америка 2024.

Сборная Эквадора обыграла команду Ямайки со счетом 3:1.

Голы у эквадорцев забили Кендри Паес и Алан Минда, плюс автогол провел Кейси Палмер. У Ямайки единственный гол забил Майкл Антонио.

Копа Америка 2024

Группа В, 2-й тур. Парадайз (Невада, США), 26 июня

Эквадор – Ямайка – 3:1

Голы: Палмер (автогол), 13, Паес, 45+4 (пен.), Минда, 90+1 – Майкл Антонио, 54

Видео голов и обзор матча