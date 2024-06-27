Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эквадор – Ямайка – 3:1. Пенальти и автогол. Видео голов и обзор матча
Кубок Америки
Эквадор
27.06.2024 01:00 – FT 3 : 1
Ямайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
27 июня 2024, 16:23 | Обновлено 27 июня 2024, 16:36
25
0

Эквадор – Ямайка – 3:1. Пенальти и автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы В Копа Америка 2024

27 июня 2024, 16:23 | Обновлено 27 июня 2024, 16:36
25
0
Эквадор – Ямайка – 3:1. Пенальти и автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 26 на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В Копа Америка 2024.

Сборная Эквадора обыграла команду Ямайки со счетом 3:1.

Голы у эквадорцев забили Кендри Паес и Алан Минда, плюс автогол провел Кейси Палмер. У Ямайки единственный гол забил Майкл Антонио.

Копа Америка 2024

Группа В, 2-й тур. Парадайз (Невада, США), 26 июня

Эквадор – Ямайка – 3:1

Голы: Палмер (автогол), 13, Паес, 45+4 (пен.), Минда, 90+1 – Майкл Антонио, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алан Минда (Эквадор).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Ямайка).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Kendry Paez (Эквадор).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Кейси Палмер (Ямайка).
По теме:
Венесуэла – Мексика – 1:0. Неожиданность на Копа Америка. Видео гола, обзор
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Уругвай – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
пенальти сборная Эквадора по футболу автогол сборная Ямайки по футболу Кейси Палмер видео голов и обзор Майкл Антонио Копа Америка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»
Футбол | 27 июня 2024, 15:41 9
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»

Вингер сборной Украины поделился эмоциями после вылета из чемпионата Европы

Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26 июня 2024, 23:59 45
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 09:36
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
Футбол | 27.06.2024, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Бокс | 27.06.2024, 09:49
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 3
Бокс
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 52
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 14
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 45
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем