Кубок Америки27 июня 2024, 16:23 | Обновлено 27 июня 2024, 16:36
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Эквадор – Ямайка – 3:1. Пенальти и автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы В Копа Америка 2024
27 июня 2024, 16:23 | Обновлено 27 июня 2024, 16:36
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В ночь с 26 на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В Копа Америка 2024.
Сборная Эквадора обыграла команду Ямайки со счетом 3:1.
Голы у эквадорцев забили Кендри Паес и Алан Минда, плюс автогол провел Кейси Палмер. У Ямайки единственный гол забил Майкл Антонио.
Копа Америка 2024
Группа В, 2-й тур. Парадайз (Невада, США), 26 июня
Эквадор – Ямайка – 3:1
Голы: Палмер (автогол), 13, Паес, 45+4 (пен.), Минда, 90+1 – Майкл Антонио, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алан Минда (Эквадор).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Ямайка).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Kendry Paez (Эквадор).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Кейси Палмер (Ямайка).
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