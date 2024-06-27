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Кубок Америки
Эквадор
27.06.2024 01:00 – FT 3 : 1
Ямайка
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Кубок Америки
27 июня 2024, 03:39 |
74
0

Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024

Игра завершилась со счетом 3:1

27 июня 2024, 03:39 |
74
0
Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Эквадора и Ямайки. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу трехцветных.

Голами за эквадорцев отличились Кендри Паес и Алан Минда, а еще один мяч в свои ворота оформил Кейси Палмер. У Ямайки единственный гол на счету Майкл Антонио.

Интересно, что Паес, который реализовал пенальти, в 2025 году присоединится к лондонскому Челси, когда ему исполнится 18 лет. Еще один сезон он проведет в Индепендьенте дель Валье.

В квартете В Эквадор и Ямайка также играют с Мексикой и Венесуэлой. В первом туре эквадорцы проиграли Венесуэле 1:2, а ямайцы уступили Мексике 0:1.

Копа Америка 2024. Группа В

3-й тур. Парадайз, Невада (26–27 июня)

Эквадор – Ямайка – 3:1

Голы: Палмер (автогол), 13, Паес, 45+4 (пен.), Минда, 90+1 – Антонио, 54

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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