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Кубок Америки
01 июля 2024, 05:39 |
102
0

США – Уругвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

01 июля 2024, 05:39 |
102
0
США – Уругвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля на «Эрроухед Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная США встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

США

Команда оставляла в последние годы довольно противоречивое впечатление. Получилось вернуться, после разовой неудачи, на чемпионат мира, и даже выйти там из группы. А в марте, победив 2:0 Мексику, звездно-полосатые взяли Лигу Наций. Но при этом год назад Пулишич и компания, только по пенальти пройдя в первом раунде плей-офф Золотого Кубка канадцев, уступили в полуфинале Панамы. Да и в товарищеских поединках мало что получалось, в том числе и перед Копой, когда уступили Колумбии (разгромные 1:5), правда, потом сведя к 1:1 матч с Бразилией. На турнире стартовали против Боливии. И, усилиями Пулишича (забил сам и ассистировал Балогуну), оформили гроссмейстерские 2:0. Но потом, с хорошо знакомыми панамцами, безвольно уступили 1:2, несмотря на то, что счет открывал Балогун.

Ставки на матч США – Уругвай

Уругвай

Сборная с немалыми потугами проходила прошлый раунд квалификации - чего стоит завершение работы многолетнего наставника, Оскара Вашингтона Табареса, прямо в разгар цикла. В Катар чарруа пробились, и даже набрали там 4 очка в трех поединках группового этапа. Но не вышли в плей-офф. В новом цикле команда получила нового и очень любопытного наставника, Марсело Бьелсу. Осенью были осечки, но в целом многое уже тогда получилось, чего стоит 2:0 с Бразилией и Аргентиной! Противоречиво проведя контрольные поединки (от 1:2 с Кот д'Ивуаром до 4:0 с Мексикой), на Копе Луис Суарес и компания с Панамой выиграли достаточно уверенно, 3:1. А Боливию разгромили 5:0, таким образом оформив досрочный проход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Впервые команды сыграли ровно сто лет назад, на Олимпиаде-1924. Уругвайцы пока впереди, но после побед в обоих первых поединках был успех американцев и пара ничьих.

Прогноз

GGBET чуть больше верят в американцев. Им обязательно нужна победа, тогда как чарруа будут экономить силы на плей-офф. Ставим на хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
США
2 июля 2024 -
04:00
Уругвай
Фора США (0) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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