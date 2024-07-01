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Кубок Америки
США
02.07.2024 04:00 - : -
Уругвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
01 июля 2024, 16:50 | Обновлено 01 июля 2024, 16:51
29
0

США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 2 июля и стартует в 04:00

01 июля 2024, 16:50 | Обновлено 01 июля 2024, 16:51
29
0
США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая

2 июля в 04:00 в американском городе Канзас состоится матч 3-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Уругвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме США и Уругвая, играют Боливия и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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