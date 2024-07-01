Кубок Америки01 июля 2024, 16:50 | Обновлено 01 июля 2024, 16:51
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США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 2 июля и стартует в 04:00
01 июля 2024, 16:50 | Обновлено 01 июля 2024, 16:51
29
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2 июля в 04:00 в американском городе Канзас состоится матч 3-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Уругвая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе С, кроме США и Уругвая, играют Боливия и Панама.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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