2 июля в 04:00 в американском городе Канзас состоится матч 3-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Уругвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме США и Уругвая, играют Боливия и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

США – Уругвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция