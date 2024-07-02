Кубок Америки02 июля 2024, 16:31 | Обновлено 02 июля 2024, 16:49
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США – Уругвай – 0:1. Хозяева Копа не вышли из группы. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы C Копа Америка
02 июля 2024, 16:31 | Обновлено 02 июля 2024, 16:49
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В ночь с 1 на 2 июля в американском городе Канзас состоялся матч 3-го тура группы C Копа Америка 2024.
Сборная Уругвая обыграла команду США со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Матиас Оливера на 66-й минуте.
Уругвай набрал 9 очков из 9 и вышел в 1/4 финала. Команда США (3 балла) выбыла из домашнего турнира.
Копа Америка 2024
Группа C. 3-й тур, 1 июля, Канзас (штат Миссури, США)
США – Уругвай – 0:1
Гол: Матиас Оливера, 66
Итоговая таблица
Видео гола и обзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Оливера (Уругвай).
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