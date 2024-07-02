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США
02.07.2024 04:00 – FT 0 : 1
Уругвай
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Кубок Америки
02 июля 2024, 16:31 | Обновлено 02 июля 2024, 16:49
56
0

США – Уругвай – 0:1. Хозяева Копа не вышли из группы. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы C Копа Америка

02 июля 2024, 16:31 | Обновлено 02 июля 2024, 16:49
56
0
США – Уругвай – 0:1. Хозяева Копа не вышли из группы. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 1 на 2 июля в американском городе Канзас состоялся матч 3-го тура группы C Копа Америка 2024.

Сборная Уругвая обыграла команду США со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Матиас Оливера на 66-й минуте.

Уругвай набрал 9 очков из 9 и вышел в 1/4 финала. Команда США (3 балла) выбыла из домашнего турнира.

Копа Америка 2024

Группа C. 3-й тур, 1 июля, Канзас (штат Миссури, США)

США – Уругвай – 0:1

Гол: Матиас Оливера, 66

Итоговая таблица

Видео гола и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Оливера (Уругвай).
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Копа Америка сборная США по футболу сборная Уругвая по футболу видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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