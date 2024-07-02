С голом игрока Зари. Уругвай и Панама вышли в четвертьфинал Копа Америка
По итогам 3 тура в группе С турнир покинули США и Боливия
Завершились матчи 3 тура в группе С Кубка Америки. Уругвай минимально победил США и со стопроцентным показателем вышел в четвертьфинал турнира. В другом матче группы Панама победила явного аутсайдера Боливию (один из голов оформил форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро) и тоже оформила выход в следующую стадию.
Кубок Америки. 3 тур. Группа С
США – Уругвай – 0:1
Гол: Оливера, 66
Боливия – Панама – 1:3
Голы: Миранда, 69 – Фаярда, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1
Своих соперников Уругвай и Панама узнают, когда закончатся матчи группы D. Тем временем уже стали известны две другие четвертьфинальные пары.
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