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Кубок Америки
Боливия
02.07.2024 04:00 – FT 1 : 3
Панама
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Кубок Америки
02 июля 2024, 06:18 | Обновлено 02 июля 2024, 06:34
761
0

С голом игрока Зари. Уругвай и Панама вышли в четвертьфинал Копа Америка

По итогам 3 тура в группе С турнир покинули США и Боливия

02 июля 2024, 06:18 | Обновлено 02 июля 2024, 06:34
761
0
С голом игрока Зари. Уругвай и Панама вышли в четвертьфинал Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились матчи 3 тура в группе С Кубка Америки. Уругвай минимально победил США и со стопроцентным показателем вышел в четвертьфинал турнира. В другом матче группы Панама победила явного аутсайдера Боливию (один из голов оформил форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро) и тоже оформила выход в следующую стадию.

Кубок Америки. 3 тур. Группа С

США – Уругвай – 0:1

Гол: Оливера, 66

Боливия – Панама – 1:3

Голы: Миранда, 69 – Фаярда, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1

Своих соперников Уругвай и Панама узнают, когда закончатся матчи группы D. Тем временем уже стали известны две другие четвертьфинальные пары.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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