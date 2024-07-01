С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Лео Месси и компания встретятся с Эквадором, а Венесуэла проведет поединок с Канадой
На Копа Америка 2024, который проходит на полях США, определились две четвертьфинальные пары в верхней части сетки.
Сборная Аргентина вместе со звездным Лионелем Месси проведет поединок против Эквадора. Встреча состоится 5 июля в 04:00 по Киеву в Хьюстоне.
Национальная команда Венесуэлы поборется за выход в полуфинал с Канадой. Игра пройдет 6 июля в 04:00 по Киеву в Арлингтоне.
Победители матчей встретятся в полуфинале, в котором разыграют путевку в решающий поединок за титул.
Аргентина и Канада пробились в плей-офф из группы А, а Венесуэла и Эквадор – из квартета В. Аргентинцы и венесуэльцы с 9 очками заняли первые места, а канадцы и эквадорцы с 4 пунктами – вторые.
Копа Америка 2024. Пары 1/4 финала
- 05.07. 04:00 Аргентина – Эквадор (Хьюстон, NRG-Стэдиум)
- 06.07. 04:00 Венесуэла – Канада (Арлингтон, Эй-ти-энд-ти Стэдиум)
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