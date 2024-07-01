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Кубок Америки
01 июля 2024, 05:55 | Обновлено 01 июля 2024, 06:21
2539
1

С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024

Лео Месси и компания встретятся с Эквадором, а Венесуэла проведет поединок с Канадой

01 июля 2024, 05:55 | Обновлено 01 июля 2024, 06:21
2539
1
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

На Копа Америка 2024, который проходит на полях США, определились две четвертьфинальные пары в верхней части сетки.

Сборная Аргентина вместе со звездным Лионелем Месси проведет поединок против Эквадора. Встреча состоится 5 июля в 04:00 по Киеву в Хьюстоне.

Национальная команда Венесуэлы поборется за выход в полуфинал с Канадой. Игра пройдет 6 июля в 04:00 по Киеву в Арлингтоне.

Победители матчей встретятся в полуфинале, в котором разыграют путевку в решающий поединок за титул.

Аргентина и Канада пробились в плей-офф из группы А, а Венесуэла и Эквадор – из квартета В. Аргентинцы и венесуэльцы с 9 очками заняли первые места, а канадцы и эквадорцы с 4 пунктами – вторые.

Копа Америка 2024. Пары 1/4 финала

  • 05.07. 04:00 Аргентина – Эквадор (Хьюстон, NRG-Стэдиум)
  • 06.07. 04:00 Венесуэла – Канада (Арлингтон, Эй-ти-энд-ти Стэдиум)

Сетка плей-офф Копа Америка 2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Виктор Войцеховский
Только четвертьфиналы, а не полуфиналы. 
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